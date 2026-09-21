12:09 21.09.2026

Как научиться SEO с нуля: бесплатные видео, вводный курс, первые упражнения на сайте. План на 30 и 90 дней, выбор платного обучения и разбор ошибок.

Как научиться продвижению сайтов с нуля: путь от бесплатных видео до первого кейса

Как научиться продвижению сайтов с нуля: чтобы научиться SEO, пройдите один бесплатный вводный курс и выполните небольшую задачу на сайте. Из практиков можно рассмотреть Антона Маркина: начните с бесплатного «Вектора SEO», а после освоения основ оцените «Флагман». Также вам может помочь работа с реальным проектом и ответы автора. Ниже — маршрут на 90 дней и сравнение четырёх программ.

SEO — это работа над сайтом, благодаря которой людям проще найти его в Яндексе и Google по нужным запросам. Например, мастерской по ремонту велосипедов нужны посетители, которые ищут ремонт в её городе. Специалист разбирается, что спрашивают эти люди, какие страницы им нужны и что мешает сайту появляться в поиске. Чтобы начать учиться этому, не нужно заранее знать программирование или работать в IT.

С чего начать изучение SEO с нуля

Понять профессию. Посмотреть вводные уроки и разобраться, зачем владельцу сайта нужен SEO-специалист. Попробовать работу. Выбрать одну страницу и выяснить, по каким запросам её должны находить. Пройти бесплатную базу. Учиться последовательно и применять материал на той же странице. Найти помощь. Принести свои вопросы преподавателю, если самостоятельно разобраться не получается. Собрать первый кейс. Показать исходную задачу, выполненные изменения и наблюдаемый результат.

Не обязательно увольняться или сразу покупать большую программу. Сначала проверьте, нравится ли вам сама работа: искать информацию, сравнивать страницы, разбираться в причинах и внимательно проверять свои решения.

Как придти в SEO из авиации

История и реальный отзыв от Алексея Бучинского: восемь лет я работал испытателем авиационной техники на авиаремонтном заводе. С Антоном Маркиным познакомился через Dota: сначала мы играли, потом общались в Discord. Там я впервые услышал разговоры о сайтах, продвижении и клиентах. В 2025 году пошёл на его «Флагман 7» почти без понимания SEO.

Первый заказ нашёл через общение в общем чате курса; он принёс 15 000 рублей чистыми после налогов и расходов. К концу октября 2025 года у меня было четыре клиента, позже я поработал в SEO-студиях и перешёл к собственным заказчикам. Но в начале я мог понять объяснение в уроке, открыть клиентский сайт — и снова не знать, что делать. Именно этот разрыв между просмотром и самостоятельной работой пришлось преодолеть.

«Флагман 7» я оцениваю по личному опыту, остальные программы — по заявлениям организаторов. Это разные основания для сравнения; таблица ниже не является независимым рейтингом качества.

Какие темы SEO освоить первыми

Для первых упражнений достаточно шести тем. Изучайте каждую вместе с действием на выбранной странице — так будет видно, что вы поняли, а что пока только запомнили.

Как работает поиск. Поймите, как поисковая система находит страницу, сохраняет сведения о ней и выбирает, по каким запросам показать. «Индексация» — включение страницы в базу поиска; это ещё не обещание высоких позиций. Что нужно посетителю и бизнесу. Кто ищет услугу, в каком регионе, что хочет узнать и какое действие должен совершить на сайте. Без этого легко привлечь людей, которым предложение не подходит. Поисковые запросы и страницы. Соберите фразы, по которым ищут вашу услугу. Объединяйте их по задаче человека и проверяйте, какие страницы показывает поиск. Список запросов часто называют семантическим ядром. Содержание и удобство страницы. Проверяйте заголовки, полноту ответа, достоверность сведений и путь до обращения. Начните с одной услуги, а не со всего сайта. Простая техническая проверка. Убедитесь, что важные страницы открываются и доступны поиску. Сложные исправления выполняйте после разбора причины и последствий. Измерение результата. Различайте показы страницы в поиске, переходы на неё и обращения. Учитесь сравнивать периоды и записывать свои изменения.

Семантическое ядро — список поисковых запросов по теме сайта, сгруппированных по задачам пользователей и подходящим страницам. Кластеризация — распределение этих запросов по группам.

Ссылочное продвижение, большие сайты и автоматизацию оставьте до задач, для которых они понадобятся. На старте важнее понять одну страницу и научиться проверять свои решения.

Как самостоятельно изучать SEO бесплатно

Начните с одного вводного курса и выполняйте задания на выбранной странице. Дополнительные разборы открывайте под конкретный вопрос. Просмотр нескольких программ одновременно часто мешает довести до конца собственную работу.

CyberMarketing для первого знакомства с основами

Бесплатный курс «Поисковое продвижение» включает шесть видео и вопросы для самопроверки. В программе есть работа поисковых систем, подбор запросов, тексты, заголовки, ссылки и сведения о компании на сайте. Он рассчитан на начальный уровень.

Источник: Бесплатный курс CyberMarketing.

После урока о запросах выпишите фразы для одной знакомой услуги. После урока о текстах проверьте, отвечает ли страница на вопросы клиента. Советы об алгоритмах и интерфейсах сверяйте с актуальной справкой поисковиков.

Вектор SEO для первых разборов сайта

«Вектор SEO» Антона Маркина — четыре бесплатных видео о проблемах сайта, соответствии страниц запросам и заголовках. Это дополнительные разборы для человека, который уже знаком с основами, а не полноценный курс с проверкой домашних заданий. Смотрите их с открытой страницей своего учебного проекта.

Источник: Вектор SEO.

После просмотра попробуйте объяснить одно предложенное изменение: какую проблему оно решает и нужно ли вашей странице. Если объяснение пока не складывается, вернитесь к соответствующей базовой теме.

Что читать вместе с курсом

Сохраните руководство Google для начинающих и справку Яндекс Вебмастера. Обращайтесь к ним по вопросам, которые возникают в работе. Необязательно читать всю документацию перед первым упражнением.

Источник: Руководство Google для начинающих.

Источник: Справка Яндекс Вебмастера.

Первое упражнение на сайте веломастерской

Возьмём условную веломастерскую в Туле. Она ремонтирует обычные велосипеды, но не продаёт их и не обслуживает электрические. Это учебный пример, а не мой клиентский кейс.

Подберите запросы и проверьте намерение человека. «Ремонт велосипедов Тула» относится к услуге мастерской, а «купить велосипед Тула» — к покупке. Запрос «настроить тормоза велосипеда» неоднозначен: человек может искать инструкцию для самостоятельного ремонта. Посмотрите результаты поиска — преобладают там инструкции или страницы мастерских. Не включайте запрос в список только из-за похожих слов. Проверьте страницу: понятно ли, какие работы выполняют, где находится мастерская и как узнать стоимость? Запишите недостающую информацию. Предложите понятное название страницы. Например, вместо «Наши услуги» — «Ремонт велосипедов в Туле». Добавляйте только то, что действительно соответствует странице и бизнесу.

Результат упражнения — короткий список подходящих запросов и предложение по улучшению страницы. Вы уже можете объяснить, кому она нужна и что на ней стоит изменить.

Когда имеет смысл платить за обучение

Платить имеет смысл за помощь, которую трудно получить самостоятельно. Например, вы собрали запросы, но не понимаете, какие относятся к одной странице, или подготовили рекомендации и хотите проверить их с преподавателем. У разных людей следующий шаг будет разным.

Совсем нет базы и трудно организовать учёбу — выбирайте вводную программу с последовательными заданиями. Основы знакомы и есть свой сайт — ищите разбор практической работы. Застряли в одном вопросе — начните с консультации, прежде чем покупать большой курс.

В обоих типах курсов, школьных и авторских, могут преподавать практики. Сравнивайте, кто проверяет задания, можно ли их переделать после замечаний и сколько времени действует поддержка. Если вы справляетесь сами, продолжайте бесплатный маршрут.

Какие платные курсы SEO сравнить

Сравним Дмитрия Шахова, Нетологию, Skillbox с программой AMDG и курс Флагман Антона Маркина. Выбор зависит от подготовки, графика и необходимой обратной связи. Моя рекомендация «Флагмана» основана на предыдущем потоке и не означает, что он подходит каждому новичку.

Условия сверены с официальными страницами 18 сентября 2026 года. Перед оплатой проверьте полную стоимость выбранного тарифа, дату начала и срок поддержки: они могут измениться.

Дмитрий Шахов.

Срок: 3 месяца.

Практика и обратная связь: свой или учебный сайт; личная проверка заданий и индивидуальные консультации автора.

Что уточнить до оплаты: расписание, нагрузка, условия предоставления учебного сайта.

Нетология.

Срок: 4–11 месяцев.

Практика и обратная связь: вебинары и практические задания с проверкой экспертов.

Что уточнить до оплаты: состав тарифа, работа со своим сайтом и повторная проверка.

Skillbox / AMDG.

Срок: 4 месяца.

Практика и обратная связь: 18 практических работ и 4 проекта; проверка экспертом, возможен свой сайт.

Что уточнить до оплаты: сроки проверки и сопровождения; время на самостоятельную работу.

Флагман Антона Маркина.

Срок: ориентир 2 месяца.

Практика и обратная связь: работа с сайтом, рабочий чат и вопросы автору; активная поддержка 2 месяца.

Что уточнить до оплаты: объём индивидуальной проверки, дата старта и доступность набора.

Дмитрий Шахов для работы с личной проверкой

На странице «Системное SEO за 3 месяца» заявлены проверка каждой работы Дмитрием Шаховым, индивидуальные консультации и учебный сайт, если своего нет. Указан старт 8 октября и лекции по четвергам в 19:00; год в этом блоке не обозначен. Подтвердите дату набора и часовой пояс. Этот формат стоит рассмотреть, если вам нужна заранее описанная личная обратная связь. Я не проходил эту программу и не оцениваю качество преподавания по собственному опыту.

Источник: Системное SEO Дмитрия Шахова.

Нетология для последовательного обучения

На странице Нетологии указана длительность от 4 до 11 месяцев в зависимости от тарифа. Заявлены вебинары, воркшопы, лекции и задания с проверкой экспертов. На дату проверки обозначен старт 28 сентября 2026 года. Сопоставляйте конкретные тарифы, а не только название школы.

Источник: Программа Нетологии.

Выбирайте конкретный тариф: короткая база и длинная программа отличаются объёмом. Для своего сайта заранее выясните, можно ли использовать его в заданиях и получить повторную проверку после исправлений. Для одной узкой проблемы целый курс может оказаться избыточным.

Skillbox и AMDG для учёбы в своём темпе

Программа «SEO-специалист от AMDG» рассчитана на 4 месяца и включает 18 практических работ и 4 проекта для портфолио. Можно использовать свой проект. Видео смотрят самостоятельно, задания проверяет эксперт, организационные вопросы помогает решать куратор.

Источник: Курс Skillbox и AMDG.

Стоит рассматривать этот формат при сменном графике, если получается регулярно заниматься без внешних напоминаний. До покупки узнайте срок проверки и сопровождения своего сайта. Учебные проекты помогут показать навыки, но опыт ведения клиентов придётся нарабатывать отдельно.

«Флагман» Антона Маркина

На текущей странице «Флагмана» заявлены разбор сайта и конкурентов, работа со структурой страниц, рабочий чат и вопросы автору. Организатор рекомендует от двух часов в день для прохождения за два месяца; активная поддержка ограничена двумя месяцами после старта.

На дату проверки на странице обозначена осень 2026 года; в блоке покупки указаны закрытые продажи и предварительный список. Точную дату старта и возможность участия уточняйте у организатора.

Источник: Условия «Флагмана».

«Флагман» стоит порекомендовать человеку который уже ориентируется в основах, понимает объяснения Маркина и готов самостоятельно разбирать задачи.

Как принять решение об оплате

Перед оплатой попросите показать фрагмент урока и пример проверки задания. Затем запишите: что хотите научиться делать, на каком сайте будете практиковаться, кто поможет исправить ошибки, сколько часов в неделю можете выделить и сколько стоит всё обучение. По этим ответам выбор станет конкретнее, чем по обещанию «освоить профессию».

Сравнивайте полную стоимость курса, необходимых сервисов и помощи с внедрением. Размер ежемесячного платежа не равен цене обучения, а наличие чата не означает индивидуальное наставничество.

Где практиковаться новичку и нужен ли свой сайт

Свой сайт для изучения SEO необязателен. Можно практиковаться на проекте знакомого, НКО, стажировке или внутри курса. Выбирайте небольшую задачу, которую сможете согласовать, выполнить и проверить по доступным данным.

Собственный учебный сайт даёт свободу действий, но у нового проекта ещё нет истории. Сайт знакомого или НКО позволяет поработать с реальной задачей: например, разобрать три страницы услуг и предложить улучшения. Сразу объясните, что учитесь.

Стажировка или проект внутри курса подойдут, если есть человек, который разбирает вашу работу. Выясните, что будете делать сами: анализировать страницы, готовить задания или внедрять изменения. Наблюдение за чужим разбором даёт меньше самостоятельной практики.

Перед началом договоритесь, какие страницы можно менять, кто согласует правки и к каким данным дадут доступ. Сохраните исходную версию страницы. Не удаляйте разделы и не меняйте адреса страниц без понимания последствий. Если доступа к редактированию пока нет, подготовьте рекомендации, но называйте такую работу учебным разбором, а не кейсом с результатами продвижения.

Как составить план изучения SEO на 30 и 90 дней

Ниже — учебный ориентир при 7–10 часах в неделю. За первый месяц нужно выполнить небольшую задачу, за следующие два — повторить действия и оформить опыт. Это не срок подготовки к самостоятельному ведению любых клиентов. Если времени меньше, растяните этапы; нагрузку конкретного курса учитывайте отдельно.

Дни 1–7. Посмотреть вводные уроки; выбрать сайт, услугу и одну страницу; согласовать доступы. Что должно остаться: задача и исходная версия страницы.

Дни 8–14. Собрать запросы, проверить выдачу и намерения пользователей; сохранить доступные показатели. Что должно остаться: список запросов и исходные данные.

Дни 15–21. Подготовить 3–5 изменений страницы и объяснить каждое; обсудить с владельцем или наставником. Что должно остаться: согласованное задание.

Дни 22–30. Внедрить согласованные правки; проверить телефонную версию, ссылки и форму. Что должно остаться: журнал изменений и короткий отчёт.

Дни 31–60. Получить обратную связь; проверить индексацию; повторить работу на нескольких страницах. Что должно остаться: исправления и черновик кейса.

Дни 61–90. Сравнить сопоставимые периоды; описать результат, ограничения и следующий шаг. Что должно остаться: кейс и список навыков для развития.

Через 30 дней ориентир — одна завершённая учебная задача, через 90 — опыт повторения и первый кейс. Рост трафика не является обязательным результатом первого месяца. Если правки не внедрены, оформите учебный разбор и укажите причину задержки.

С таким кейсом можно обсуждать стажировку или небольшую задачу под контролем специалиста. Один оплаченный заказ ещё не делает доход стабильным: я бы не советовал увольняться с основной работы сразу после первых денег.

Какие инструменты понадобятся по ходу работы

Осваивайте сервис тогда, когда возникла задача. Для первых упражнений достаточно браузера и таблицы с заметками. Доступы к сервисам сайта подключайте вместе с владельцем или куратором.

Что люди ищут. Использовать: Wordstat и обычный поиск. Что записать: подходящие запросы и вопросы клиентов.

Видит ли поисковик страницу. Использовать: Яндекс Вебмастер и Google Search Console. Что записать: статус выбранных страниц и сообщения об ошибках.

Как находят сайт и обращаются в компанию. Использовать: Яндекс Метрика или Google Analytics при настроенном сборе данных. Что записать: посещения из поиска и обращения за выбранный период.

На каких местах появляются страницы. Использовать: Topvisor, если нужен регулярный замер позиций. Что записать: один и тот же набор запросов, регион и даты.

Какие страницы требуют технической проверки. Использовать: Screaming Frog, когда освоите основы. Что записать: конкретные проблемы для обсуждения с куратором.

Счётчики тоже требуют проверки: если заявка не учитывается в аналитике, отчёт не покажет её появление. Попросите владельца или специалиста проверить тестовое обращение. Описания инструментов и инструкции ищите в их официальной справке, а не запоминайте расположение кнопок из старого видео.

Как получить первый кейс по SEO без клиентов

Первый SEO-кейс можно подготовить на собственном учебном сайте, проекте знакомого или НКО с разрешения владельца. Платящий клиент для этого не нужен. Опишите исходную задачу, выполненные действия и доступные результаты так, чтобы читатель мог понять ваши решения. Для небольшой работы достаточно шести пунктов.

Опишите сайт, регион и период работы. Укажите, какую задачу решали и что вам разрешили менять. Покажите исходное состояние. Приложите доступные данные и объясните, чего на странице не хватало. Расскажите, почему выбрали именно эти изменения. Перечислите выполненные действия, адреса страниц и даты. Объясните, как проверили результат работы. Например, страница открывается, сведения корректны, форма заявки работает. Сравните показатели за указанные периоды. Разделите выполненную работу, наблюдаемый результат и то, что пока остаётся предположением. Отметьте ограничения и следующий шаг. Учитывайте сезонность, изменения спроса и работу других людей над сайтом.

Если есть только рекомендации, назовите материал учебным разбором. Если правки внедрены, но данных о росте пока мало, покажите выполненную работу и план наблюдений. Для публикации согласуйте сведения с владельцем сайта.

Когда подключать нейросети и изучать GEO

GEO — работа над присутствием сайта или бренда в ответах генеративных систем.

Для AI Overviews и AI Mode Google сохраняются базовые требования поиска: страница должна быть проиндексирована и допущена к показу с текстовым фрагментом. Специальная «ИИ-разметка» не нужна, а выполнение требований не гарантирует появления в ответе. Это правила конкретных функций Google, а не обещание попадания во все нейросистемы.

Источник: Google об ИИ-функциях поиска.

Для первых наблюдений достаточно одного набора вопросов: фиксируйте систему, дату, ответ, упоминание бренда и ссылку на источник. Так можно увидеть, что изменилось после работы, и проверить точность пересказа. Сама структура статьи — таблицы, заголовки или FAQ — ещё не доказывает результат GEO.

Как подготовить материал для поиска и ИИ-ответов

Начните с прямого ответа на вопрос читателя. Дайте определения незнакомым терминам, сравнивайте варианты по одинаковым критериям, указывайте источники и дату проверки изменчивых услови