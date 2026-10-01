ИИ в закупках: контроль цен поставщиков и анализ КП в строительстве

11:32 1.10.2026

Как ИИ анализирует коммерческие предложения, сравнивает цены и условия поставщиков и помогает выявлять отклонения в закупках строительных компаний расскажем в этой статье.

В крупном строительном проекте прибыль нередко теряется на этапе закупок. На результат влияют лотирование, запрос поставщикам, анализ полученных КП, переторжки, переговоры, выбор победителя торгов отделом снабжения. При сотнях счетов, спецификаций, коммерческих предложений руководителю трудно увидеть совокупный эффект небольших отклонений. Поэтому искусственный интеллект в закупках интересен как дополнительный инструмент управленческого контроля.

Почему формальной процедуры недостаточно

Несколько КП еще не означают, что состоялась реальная конкуренция. Предложения могут отличаться по техническим характеристикам, комплектности, срокам, логистике и условиям оплаты. Самая низкая цена не всегда будет лучшей, а высокая цена не обязательно указывает на переплату. Строительная отрасль особенно остро сталкивается с этой проблемой там, где промышленное строительство связано со сложной номенклатурой и удаленными объектами.

Обычная ручная проверка зависит от скорости работы и опыта конкретного специалиста. Снабжение в первую очередь обеспечивает наличие материалов и соблюдение графика. При большом потоке закупок специалисту трудно подробно проверять каждую строку. В результате контроль становится выборочным, а часть отклонений обнаруживается уже после принятия решения.

Что меняет автоматизированная проверка

ИИ для закупок распознает данные из таблиц, PDF и сканированных документов. Затем нормализует наименования и сопоставляет предложения по единым параметрам. Анализ коммерческих предложений через ИИ охватывает стоимость, сопоставимость продукции, полноту комплектации, качество конкуренции, условия поставки, данные о поставщике.

Нейросеть может поддерживать следующие задачи:

сравнение однородных позиций и выявление ценовых отклонений;

поиск расхождений в характеристиках и составе поставки;

оценка уровня конкуренции;

проверка надежности контрагентов по открытым источникам и реестровым данным;

подготовка понятного заключения с основаниями для дальнейшего решения и действий.

Так цифровой контроль закупок дает руководителю вторую независимую картину. Система не выбирает поставщика, она показывает, где требуется управленческое внимание. Подробнее о том, как ИИ меняет снабжение в строительстве, можно прочитать в блоге «Тринити».

От анализа к управленческому действию

Система Тринити анализирует закупку по 18 параметрам. Обычно проверка занимает 10–15 минут. Руководитель получает заключение с выявленными отклонениями, их причинами и возможными действиями. Если снабжение клиента сомневается в заключении ИИ, выводы нейросети может дополнительно подтвердить отраслевой эксперт Тринити. Для этого эксперт получает актуальные коммерческие предложения от поставщиков, рекомендованных ИИ.

Снижение рисков и минимизация ошибок обеспечиваются за счет сплошного контроля закупок через ИИ. Для этого не требуется пропорционально увеличивать штат. Выделяют два вида экономии.

1) Скрытая экономия происходит от самого факта внедрения сплошного контроля закупок на предприятии. По статистике, это примерно 2,7% от общего объема закупок.

Когда сотрудники знают, что каждое действие будет проверено независимым ИИ, растут качество и КПД работы отдела снабжения. Система профессионально разбирается во всех видах МТР, не ошибается. Она способна одномоментно проверять любой объем информации. ИИ не может быть заинтересован ни в чем, кроме поиска аномалий и отклонений.

В строительной компании начинает работать приказ: финансовый блок принимает счета поставщиков на оплату только с положительным заключением Тринити. По статистике, через 2–3 недели после этого среднее число участников тендера возрастает с 4 до 7. Доля отрицательных заключений снижается в среднем с 33% до 15%.

2) Прямая экономия. После отрицательного заключения «Тринити» специалист по снабжению получает рекомендации по альтернативным поставщикам. Они не участвовали в закупке, но, по данным системы, предлагают более выгодные цены и условия. Далее возможны три сценария.

Первый сценарий: специалист проводит дополнительные переговоры с текущим поставщиком и добивается справедливой рыночной цены.

Второй сценарий: если текущий поставщик отказывает в скидке, специалист запрашивает технико-коммерческие предложения у поставщиков, рекомендованных «Тринити». Затем проводит переговоры и получает лучшую рыночную цену.

Третий сценарий: специалист запрашивает независимый онлайн-аудит у эксперта «Тринити». В течение 1–3 дней эксперт получает коммерческие предложения от альтернативных поставщиков с более выгодными ценами и передает их клиенту.

По накопленной статистике применения решения ориентир экономического эффекта составляет 4–8% от объема закупок МТР, прошедших контроль. Это не гарантия для каждой сделки. Фактический результат зависит от структуры закупок и подтверждается на данных конкретной компании.

Как оценить решение без сложного внедрения

Для первичной оценки можно провести бесплатный двухнедельный пилот на актуальных закупках компании. Предварительная интеграция не требуется. Сотрудники клиента загружают актуальные закупочные документы. Затем сравнивают выводы системы со своей практикой и оценивают качество выявленных резервов. Такой формат позволяет проверить применимость технологии до решения о регулярном использовании.

Например, на сайте «Тринити» представлена нейросеть для контроля закупок. Она помогает строительным и промышленным компаниям проверять цены, конкуренцию, техническую сопоставимость, условия поставки, надежность контрагентов. Проверка проводится до того, как отклонения попадут в себестоимость проекта.