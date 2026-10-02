Стройка на триллион, которая никому не нужна. Красивый доклад Минцифры – и знакомый запах распила века

12:03 2.10.2026

Очередная амбициозная задумка Минцифры: после блокировок мессенджеров и предложений о платном VPN ведомство Максута Шадаева принялось за мобильный интернет 5G. Планов, как говорится, громадьё

Вот только после знакомства с темой возникают подозрения и вопросы. Конечно, не хочется думать, что целое министерство не потрудилось заранее просчитать, в чьих интересах и на какие деньги оно предлагать устроить "стройку на триллион", но…

От планов захватывает дух



В прессе со ссылкой на инсайдерские источники появилась информация, что Минцифры разработало и направило на межведомственное согласование проект изменений в Стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

Стратегия принята правительством России в ноябре 2023-го, – и сформулированные после превращения СВО в явно затяжной стратегический конфликт планы впечатляют амбициозностью. Так, через 9 лет 98% домохозяйств должны быть подключены к интернету скоростью минимум 1 Гбит/c, пропускная способность магистральных линий трансграничной передачи данных вырасти примерно в 5 раз, а каждый город с населением от 100 тысяч жителей – иметь работающую систему 5G.

Скриншот Царьграда (документ доступен на интернет-сайте static.government.ru)

Нынешние поправки от чиновников Минцифры прежде всего оговаривают увеличение скорости мобильного интернета за счёт внедрения 5G. Задача-минимум – увеличение скорости в 3 раза (с 25 Мбит/с до 80 Мбит/с) и охват 15% населения, задача-оптимум – увеличение в 5 раз (до 125 Мбит/с) для 30% населения.

Второй важнейший момент: финансовое обеспечение этих масштабных планов. Создание сети 5G предусматривает двукратное увеличение инвестиций – с примерно 600 млрд рублей по итогам 2026-го до 1,3 трлн рублей в 2035-м.

Вроде бы благая и насущная цель, технологический и инфраструктурный рывок, однако указанные поправки выглядят как очередная спорная затея ведомства Максута Шадаева.

Обычный потребитель разницы не заметит



Инициатива Минцифры вызывает ряд вопросов.

Вопрос первый: на кого ориентирована грядущая перестройка интернет-инфраструктуры? Мы уже наблюдаем рекламные ролики, как мобильный интернет 5G творит чудеса и мгновенно загружает "тяжёлые" видео и прочие увесистые файлы. Но это, так скажем, маркетинговое преувеличение.

Во-первых, нынешний средний уровень скорости мобильного интернета в 25 Мбит/с с запасом позволяет просматривать видео в качестве Full HD (нужно не более 5 Мбит/с) и даже вести видеостримы в режиме Ultra HD (4K) – тут нижняя техническая граница как раз 25 Мбит/с. То есть даже увеличение пропускной способности интернет-каналов в разы не скажется ощутимым образом на качестве наиболее востребованных пользователем функций.

Во-вторых, обратил внимание гость программы "PRO Важное" на Царьграде, эксперт по технологиям Николай Турубар, в нашей стране одна из самых эффективных сетей 4G, которой достаточно даже для текущих нужд промышленности. И полноценное использование мобильного интернета 5G – это важная задача, но пока на перспективу.

Сейчас у многих телефонов появился значок 5G. На самом деле это своего рода надстройка на базе 4G: "труба", по которой идёт поток данных, осталась той же, но "вентили" на ней немножко улучшили. Переход на 5G повлияет на три основных параметра:

за единицу времени будет передаваться больше данных;

увеличение ёмкости (больше абонентов с устойчивой связью на единицу площади);

скорость задержки при передаче информации.



По словам эксперта, даже в промышленности применение 5G имеет весомое значение только при распространении продвинутых технологий с высоким уровнем автоматизации и удалённого управления: роботизированные комплексы в добыче ресурсов (нефть, газ, горные породы) в экстремальных природных условиях, беспилотные такси и грузовые автомобили и так далее.

Амбиции за чужой счёт



Вопрос второй: за чей счёт будет проведена интернет-модернизация 5G?

Согласно проекту Минцифры, инвестировать в строительство новой инфраструктуры должен бизнес, то есть операторы связи. Радует уже то обстоятельство, что предлагаемые поправки не предусматривают (на данный момент) привлечения бюджетных средств. Но есть обстоятельство, которое вынуждает вспомнить обострившуюся проблему "красивых докладов" наших чиновников.

Эксперты отмечают: игроки рынка связи и мобильного интернета не заинтересованы в масштабных вложениях в развитие 5G сейчас и даже в ближайшие годы.

По мнению Николая Турубара, в условиях, когда качество мобильного интернета полностью удовлетворяет потребности основной массы пользователей, для операторов связи нет смысла вкладывать сотни миллиардов рублей в строительство новых вышек для размещения базовых станций 5G: "Операторам теперь нужно ставить в полтора-два раза больше сотовых вышек. Им это, конечно, не очень нравится, ведь на скорость это особенно не влияет. И получается, что операторов обязуют развивать данную технологию в добровольно-принудительном порядке".

Но главная проблема в том, обращает внимание IT-аналитик Эльдар Муртазин, что резервов для запланированных Минцифры инвестиций у частных компаний нет:

В отрасли нет денег для активного строительства сетей 5G, потому что долгое время удерживали стабильные цены на мобильную связь. А сейчас ещё и цены на оборудование выросли катастрофически. Выбор таков, что либо цены нужно значительно повышать, либо качество связи серьёзно ухудшится.

В итоге за всё заплатит народ?



В итоге возможное давление на операторов связи со стороны государства с высокой вероятностью обернётся финансовыми потерями для населения. Те самые "добровольно-принудительные" инвестиции в 5G "частники" будут компенсировать за счёт повышения тарифов сотовой связи. То есть "социальную ответственность бизнеса" оплатит каждый из нас из своего кармана.

Однако операторы связи и так уже в последние два года постоянно повышают тарифы: по итогам 2025 года рост составил около 17%, а к концу 2026-го прогнозируется подорожание ещё на 15–20%. Да, повысилась стоимость в первую очередь архивных тарифов, но это коснулось как минимум каждого четвёртого потребителя.

То есть бизнесу нужно компенсировать увеличение НДС до 22% и выросшие операционные расходы – а тут ещё предлагают дополнительную нагрузку в виде инвестиций в 5G.

Возможно, ведомство господина Шадаева предусмотрело этот момент, потому как параллельно с поправками о развитии 5G готовится реформа системы лицензирования операторов связи. Эти планы уже критикуются из-за прогнозируемого исчезновения мелких региональных операторов, которые не потянут новые условия получения лицензии.

Может статься, что Минцифры готовит "кнут" для принуждения операторов к инвестициям в 5G, раз уж "пряника" в виде прибыли у бизнеса здесь не прослеживается. В логике: "Не хотите инвестировать? Попрощайтесь с лицензией…"

Впрочем, пока что эксперты не наблюдают прямой связи между двумя этими проектами Минцифры. По мнению IT-эксперта Дениса Кускова, изменение системы лицензирования – это объективная необходимость: "Государство хочет всё контролировать, а сейчас достаточно небольших операторов связи, которые не всегда выполняют действующее законодательство: нелегитимно используют линии электропередач, столбы для развешивания кабелей, не устанавливают у себя СОРМ (систему обеспечения оперативно-разыскных мероприятий). Изменения в подходе к лицензированию необходимы".

"А как? А зачем?"



Вопрос третий: как предполагается совершить переход на 5G чисто технически?

Уже принятая Стратегия развития отрасли связи предполагает, что базовые станции для высокоскоростного мобильного интернета должны быть отечественного производства.

С точки зрения соображений безопасности, технологического и информационного суверенитета нашей страны требования понятны и обоснованны. Запад как раз и развязал против нас санкционную войну в расчёте на критическую зависимость России от иностранных высоких технологий. Зарубежные поставщики, такие как шведская компания Ericsson и финская Nokia, объявили об уходе с нашего рынка уже в апреле 2022-го, а ведь эти два производителя поставляли около 50% базовых станций связи на отечественный рынок.

В этой связи ключевой для понимания трудностей реализации предложений Минцифры вопрос задал в эфире Царьграда Николай Турубар: "Для выполнения заложенных в проекте показателей развития 5G необходимо, по моим подсчётам, 60 тысяч базовых станций. А производственная мощность отечественных производителей таких станций предполагается на уровне несколько сотен в год. И я представляю, как операторы связи смотрят на эти цифры, на карту нашей страны, на стоимость проекта и думают: а как? И главное – а зачем?"

Что с того



Конечно, в условиях СВО любой проект в сфере высоких технологий должен рассматриваться в контексте приближения нашей Победы. Развитие сети 5G имеет принципиальное значение с точки зрения как управления беспилотниками, так и использования ИИ и интегрированных систем связи на поле боя.

Но Минцифры предлагает поправки в Стратегию развития отрасли связи для гражданского применения, и вышки 5G предполагается ставить в первую очередь в крупных городах. В таком виде развитие высокоскоростного мобильного интернета вдали от ЛБС слабо вяжется со стратегическими военными расчётами. Да и сроки реализации (к 2035-му) слишком отдалённые и туманные…

Закрадываются неприятные аналогии и подозрения. В декабре 2025-го, во время прямой линии с президентом, стало очевидно: стараниями бюрократов руководству страны представлены слишком "оптимистичные" сводки по нескольким направлениям.

И вот Минцифры представляет амбициозный проект. В котором прописаны инвестиции на 1,3 трлн рублей – в условиях, когда у "инвесторов" нет ни мотивации, ни свободных средств. И в котором, напротив, "забыли" прописать, что отечественные производители физически не способны обеспечить нужные объёмы оборудования в обозначенные сроки.

Возможно, у господина Шадаева и его коллег исключительно благие намерения, но пока что их проект больше похож на те самые "красивые доклады", лишь создающие видимость бурной деятельности, эпичных замыслов и эффективных результатов.

Автор: Александр Бабицкий