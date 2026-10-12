Российская HR-платформа объединила полный цикл работы с персоналом

15:32 12.10.2026

HRM-платформа «МояКоманда» объединяет работу с персоналом в одном интерфейсе. На начало 2026 года системой пользуются более 400 компаний и 250 000 сотрудников в России и СНГ.

В условиях растущего спроса на отечественные цифровые решения российский рынок HR-технологий активно развивается. Компании всё чаще ищут инструменты и сервисы, которые позволяют выстроить работу с персоналом без разрозненных сервисов и потери данных на разных этапах. Одним из таких решений стала платформа «МояКоманда».

HR-платформа «МояКоманда» объединяет полный цикл работы с персоналом и достигла 250 000 пользователей Российская HRM-платформа «МояКоманда», разработанная веб-интегратором «Факт», закрывает весь путь сотрудника: от отклика на вакансию до exit-интервью — в одном интерфейсе.

На начало 2026 года системой пользуются более 400 компаний и свыше 250 000 сотрудников в России и СНГ. В Казахстане действует локальная версия с хранением данных на территории республики. Платформа объединяет ATS с ИИ-оценкой кандидатов, адаптацию, LMS, управление эффективностью (OKR/KPI), оценку 360°, корпоративный портал, опросы, геймификацию, кадровый ЭДО и AI-ассистента «Тима».

Все модули работают на едином ядре с общей карточкой сотрудника и оргструктурой — данные не теряются при переходе человека с этапа на этап, а HR получает непрерывную историю каждого сотрудника.

В 2025 году «МояКоманда» стала победителем ComNews Awards в номинации «Лучшее HR-решение» и заняла первое место в номинации корпоративного обучения премии «Я знаю: EdTech». Продукт включён в Единый реестр российского ПО, данные хранятся в РФ. По оценкам, платформа сокращает время HR-специалистов на рутинные операции на 25–40 %.

Решение доступно в облаке и on-premise, есть мобильные приложения. «МояКоманда» ориентирована на средний и крупный бизнес, которому важно собрать HR-процессы в одном пространстве вместо разрозненных сервисов и таблиц.

Рост интереса к отечественным HRM-решениям связан с общим трендом на импортозамещение и потребностью компаний в более целостных инструментах управления персоналом. Платформа продолжает развиваться: в 2025 году в неё был добавлен модуль кадрового электронного документооборота (КЭДО), а в 2026 году расширены возможности искусственного интеллекта. Российские эксперты отмечают, что спрос на такие HRtech-системы особенно вырос среди среднего и крупного бизнеса, который стремится снизить зависимость от иностранных сервисов и повысить эффективность внутренних HR-процессов в целом.