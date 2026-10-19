Ученые предупредили о скрытой угрозе для всех людей

Ранее ученые уже находили частицы микропластика в снегах Антарктиды

Микропластик может быть более опасным для людей, чем считалось ранее, говорится в исследовании химиков из Колумбийского университета в США, опубликованном в журнале Nature.

"Наши результаты ставят под сомнение существующую парадигму инертности пластика, выявляют, возможно, упущенный из виду механизм пагубного воздействия микропластика на здоровье и окружающую среду", — говорится в работе.

Ученые обнаружили, что молекулы микропластика становятся химически активными, вступая в контакт с водой или при попадании в кровь, генерируя реактивные радикалы. По словам научного сотрудника лаборатории Вэй Миня Найсинь Цянь, такие радикалы могут повреждать ткани человека и животных.

Ранее ученые уже находили частицы микропластика в снегах Антарктиды, а исследователи из Бразилии обнаружили частицы микропластика в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения микрочастиц в мозг. Также микропластик находили в других органах и плаценте.

Источник: РИА Новости
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