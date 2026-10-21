Заочное обучение в колледже: как поступить и учиться с работой

18:33 21.10.2026

Как устроено заочное обучение в колледже после 9 и 11 класса: подача документов по среднему баллу аттестата, график сессий, практика и запись в дипломе.

Вечером на кухонном столе рядом с остывшей кружкой чая лежит раскрытый аттестат, а в браузере открыта вкладка https://synergy.ru/abiturientam/college/extramural с перечнем доступных программ среднего профессионального образования для тех, кто не может сидеть на парах пять дней в неделю. Заочный формат выбирают люди, которым нужно совмещать получение специальности с графиком смен, дежурствами или семейными делами.

Как поступить на заочное отделение колледжа по аттестату



Чтобы поступить в колледж или техникум, сдавать ЕГЭ не нужно. Главное, что решает при зачислении, — это средний балл аттестата за 9 или 11 класс. Чем выше оценки в школьном аттестате, тем выше шансы пройти на бюджет.

Экзамены или просмотры устраивают только на некоторых направлениях — там, где важны творческие или физические данные. Например, вступительные испытания придется сдавать будущим дизайнерам или спортсменам. Заявление подают лично, через портал государственных услуг или на сайте учебного заведения, если колледж поддерживает такой способ подачи документов. К заявлению прикладывают документы по перечню, установленному приёмной комиссией.

Абитуриенты часто путают классическую заочную форму с дистанционным обучением, хотя это разные понятия. Заочник учится по календарному графику сессий и проходит промежуточную аттестацию, даже если часть занятий проводится через интернет. При выборе программы следует проверить, допускается ли заочная форма для конкретной специальности. Для некоторых направлений подготовки предусмотрены ограничения, а практические занятия требуют присутствия в лабораториях и мастерских.

Как проходит обучение между экзаменационными сессиями



Учебный год заочника включает самостоятельное изучение дисциплин, выполнение контрольных работ и промежуточную аттестацию. Количество и сроки сессий определяются учебным графиком колледжа.

Большую часть семестра студент разбирает материал по методическим указаниям, учебникам и записям онлайн-занятий в электронной образовательной среде колледжа. Днём он работает, а после девяти вечера садится за расчётно-графические работы и тесты. Если отложить дисциплины до последней недели перед сессией, непроверенные контрольные могут помешать получить допуск к зачётам. Преподаватель проверяет письменные работы в сроки, установленные учебным заведением, поэтому отправлять задания за несколько минут до экзамена бессмысленно.

На период экзаменов и сессии колледж выдаёт официальную справку-вызов. Если вы работаете по трудовому договору, впервые учитесь в колледже, а у программы есть госаккредитация, начальник обязан отпустить вас в оплачиваемый учебный отпуск. По Трудовому кодексу на первых двух курсах под сессию выделяют 30 дней в году, на старших — 40 дней, а на защиту диплома дают до двух месяцев.

Справка-вызов работает только при стандартном трудовом договоре. Если вы оформлены по ГПХ или работаете как самозанятый, заказчик не обязан оплачивать дни экзаменов, так что договариваться о графике придётся самостоятельно. То же самое касается второго среднего образования: оплачивать отпуск работодатель станет только в том случае, если сам отправил вас учиться по письменному соглашению. А при учёбе в двух местах одновременно отпуск дадут только за одно учебное заведение на ваш выбор.

Что проверить перед подачей документов на заочное отделение колледжа



Перед поступлением следует уточнить условия обучения, сроки сессий и требования к практической подготовке. Эти сведения помогут заранее согласовать учебный график с работодателем:

Наличие действующей лицензии и государственной аккредитации выбранной образовательной программы в реестрах Рособрнадзора.

Срок освоения программы: продолжительность заочного обучения зависит от специальности, уровня предыдущего образования и учебного плана колледжа.

Формат установочных занятий и экзаменационных сессий — личное присутствие или дистанционная сдача с контролем через веб-камеру.

Порядок организации учебной и производственной практики: допускается ли её прохождение по текущему месту работы, если должностные обязанности соответствуют профилю обучения.



Как проходят производственная практика и защита диплома



Отработать на заочке производственную практику «на бумаге» не получится: программу придётся пройти от и до, а все результаты — подтвердить отчётами и документами.

Если студент уже работает по специальности, ему повезло: практику можно закрыть прямо на своём рабочем месте. Правда, колледж сначала проверит, действительно ли ваши ежедневные обязанности совпадают с учебной программой. Если окажется, что на работе вы делаете совсем другое, вам подберут другое место для стажировки. Финал учёбы — государственные экзамены (ГИА). Формат зависит от специальности: где-то сдают демонстрационный экзамен с выполнением реальных практических задач, где-то защищают дипломный проект, а иногда совмещают и то, и другое. Приезжать ли сдавать всё лично и как именно проходит защита, лучше уточнять в приёмной комиссии ещё до подачи документов.

Указывается ли заочная форма обучения в дипломе колледжа



В самом дипломе пишут вашу профессию (квалификацию) и то, какое именно образование вы получили. А вот формат учебы — очно или заочно — указывают только во вкладыше с оценками, где расписаны предметный план, количество часов и все зачеты.

На собеседовании работодателю важны три вещи: квалификация в дипломе, реальные навыки и опыт. Особенно это критично для вакансий со строгими профессиональными требованиями — там смотреть будут на конкретную специальность. Поэтому логично еще до поступления открыть сайты с вакансиями, посмотреть, кого и с какими знаниями ищут на интересные вам должности, и сравнить это с учебной программой колледжа.