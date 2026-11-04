Онлайн-бронирование столиков: что важно ресторану кроме кнопки на сайте

14:31 4.11.2026

Кнопка «Забронировать» на сайте — только вход. Рассказываем, что должно происходить за ней, чтобы бронь не потерялась, стол не ушёл двоим, а гость пришёл.

Многие заведения считают, что онлайн-бронирование у них уже есть: на сайте стоит форма, заявка падает на почту или в мессенджер администратору. На деле это лишь способ принять сообщение. Бронирование начинается после него: заявку нужно увидеть, сверить с залом, подтвердить, напомнить гостю и встретить его у входа. Если хотя бы одно звено держится на памяти человека, брони теряются.

Один список вместо нескольких

Гости бронируют по-разному: звонят, пишут в мессенджер, оставляют заявку на сайте, приходят через приложение или бота. Когда каждая заявка живёт в своём канале, а хостес переписывает их в тетрадь или таблицу, ошибка вопрос времени. Один стол обещают двум компаниям, заявку из мессенджера замечают через час.

Первое требование к системе бронирования: все брони попадают в одно окно автоматически. Хостес видит карту зала и шахматку по времени, а не собирает картину из нескольких источников. Это и есть защита от двойных броней, никакой отдельной магии в ней нет.

Что должно случиться после того, как гость нажал кнопку

Хорошая бронь проходит несколько шагов, и большую часть из них можно отдать системе.

Подтверждение. Гость сразу получает сообщение, что стол за ним, и не перезванивает уточнить. Напоминание. Перед визитом приходит напоминание в мессенджер. Гость, у которого изменились планы, скорее отменит бронь заранее, чем просто не придёт. Депозит, если он нужен. Для вечеров пятницы, банкетов и больших компаний предоплата снимает часть риска. Удобнее, когда ссылка на оплату уходит гостю сама. Связь с кассой. Бронь и депозит уходят в кассовую систему, официант видит предоплату, а не уточняет её у администратора. Лист ожидания. Если свободных столов нет, гостя не теряют, а ставят в очередь на случай отмены.

Звонки и данные о госте

Звонки никуда не делись, особенно у ресторанов с банкетами и постоянными гостями. Важно, что хостес видит в момент звонка. Если система связана с телефонией, на экране появляется анкета: как зовут гостя, когда он был последний раз, что заказывал, есть ли аллергия. Разговор становится короче, а гость слышит, что его помнят.

Для сетей добавляется ещё один вопрос: кто принимает звонки в часы пик и до открытия. Здесь помогает централизованный приём резервов, когда обращения во все точки сети обрабатывает одна служба.

Кроме того, каждая бронь оставляет след: имя, телефон, дату, повод, размер компании. Если эти данные остаются в базе, ресторан со временем видит, кто ходит регулярно, кто пропал и откуда приходят новые гости. Связка с Яндекс Метрикой и UTM-метками показывает, какая реклама приводит брони, а не просто клики.

Как это устроено в ReMarked

В качестве примера можно разобрать сервис бронирования ReMarked. В него входят карта зала и шахматка, лист ожидания, анкета гостя при звонке, виджет для сайта, депозиты и отправка резервов в iiko или r_keeper. Брони с сайта, из Telegram-бота и приложения попадают в одно окно с автопосадкой. Подтверждения и напоминания уходят гостю в WhatsApp, система работает со всеми облачными АТС и Asterisk, разговоры записываются. Для сетей есть централизованный приём резервов и колл-центр.

Что это даёт на практике, видно по клиентам. В холдинге OKSMA централизованная система резервов с полной интеграцией r_keeper снизила нагрузку на колл-центр на 30%. Lucky Group ведёт через ReMarked 60 000 резервов в месяц, а Dreamteam после доработки системы резервов получили плюс 25% к оборачиваемости мест.

По условиям: сервис бронирования стоит от 3 500 ₽ в месяц, первые 14 дней его можно тестировать бесплатно. Подключение со схемой зала, виджетом и кассой занимает до 20 рабочих дней.

Что проверить у себя

Прежде чем выбирать систему, полезно ответить на несколько вопросов. Сколько каналов, по которым к вам приходят брони, и сходятся ли они в одном месте. Получает ли гость напоминание. Видит ли хостес историю гостя, когда он звонит. Уходит ли депозит на кассу без ручного переноса. Если на большинство вопросов ответ «нет», кнопка на сайте у вас есть, а бронирования пока нет.