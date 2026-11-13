13:40 13.11.2026

Какие требования пожарный надзор предъявляет к отделке офиса, чем красить стены и как утеплить холодные стены изнутри без потери полезной площади.

Офис кажется безопасным местом: здесь нет открытого огня, промышленного оборудования и горючих жидкостей. Но статистика говорит обратное: возгорания в офисах случаются регулярно из-за перегруженных удлинителей, неисправной техники, обогревателей и курения в неположенных местах. А в офисе много бумаги, мебели и пластика — всё это хорошо горит. Поэтому отделка стен в офисных помещениях — не только вопрос дизайна.

Что требует пожарный надзор

Для офисных зданий нормы определяют классы пожарной опасности отделки в зависимости от вида помещения. Самые строгие требования — к путям эвакуации: коридорам, холлам, лестницам. В рабочих кабинетах требования мягче, но и там материалы должны иметь подтверждённый класс. При проверке инспектор запрашивает сертификаты на отделку, и отсутствие документов уже повод для предписания.

Чем покрасить стены

Самое распространённое отделочное покрытие в офисе — краска. Она практична, легко обновляется и позволяет быстро сменить интерьер. Но обычная интерьерная краска на полимерной основе может гореть и давать густой дым даже на бетонной стене. Поэтому в офисе нужна пожаробезопасная краска для стен — состав с подтверждённым классом КМ0 или КМ1, который не поддерживает горение и не распространяет пламя по поверхности.

Выбирая краску, учитывайте не только пожарный класс, но и эксплуатационные свойства: в офисе стены часто задевают стульями и тележками, их нужно мыть, а цвет должен долго оставаться свежим.

Холодные стены — ещё одна проблема офиса

Многие офисы располагаются в старых зданиях или в бывших производственных корпусах. Там часто встречаются холодные наружные стены: у окон дует, в углах появляется конденсат, а сотрудники ставят под столы обогреватели. Последнее, кстати, одна из частых причин возгораний.

Полноценно утеплить фасад арендатор не может, а каркасное утепление изнутри уменьшает площадь. Компромиссное решение — жидкая теплоизоляция для стен. Тонкое покрытие на основе микросфер наносят на холодные участки изнутри: оно поднимает температуру поверхности, убирает конденсат и снижает ощущение холода у стены, не съедая полезные квадратные метры.

Как совместить утепление и пожарную безопасность

Нанесите теплоизоляционное покрытие на проблемные участки стен. Финишный слой выполните краской с подтверждённым пожарным классом. Уточните у производителя совместимость слоёв и итоговый класс системы покрытий. Сохраните документы на все материалы для проверки.

Что ещё важно для пожарной безопасности офиса

Не загромождайте коридоры мебелью и коробками.

Следите за состоянием электропроводки и удлинителей.

Откажитесь от масляных обогревателей там, где можно решить проблему холодных стен.

Регулярно проверяйте огнетушители и систему оповещения.

Безопасный офис начинается с правильно подобранных материалов. Отделка с подтверждённым классом и тёплые стены без обогревателей снижают риск пожара и делают работу комфортнее.