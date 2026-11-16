Скандал в Nvidia может запустить сдутие глобального пузыря ИИ

10:37 16.11.2026

Вторая по капитализации компания после Apple, компания-разработчик графических чипов и чипов, используемых в системах искусственного интеллекта, Nvidia потеряла своего руководителя, сооснователя Дженсена Хуанга

Он подал в отставку после 33 лет руководства компанией. Этому предшествовал скандал с изменами и подозрением на связь с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Совет директоров принял решение об увольнении его с поста президента. Что значит происходящее для ИИ-индустрии?

Совет директоров Nvidia принял решение о смещении Дженсена Хуанга с поста генерального директора на фоне резкого падения цен на акции. Сам Хуанг написал прошение об уходе.

Это решение вызвало огромный резонанс, поскольку компания по производству чипов со второй по величине капитализацией в мире в 4,3 трлн долларов находится на передовой в развитии искусственного интеллекта. Отставка вступает в силу "немедленно", говорится в заявлении Nvidia. Временным руководителем компании назначена Колетт Кресс, которая в настоящее время занимает пост финансового директора группы. Организация заявила, что начала "независимое расследование после недавних сообщений о том, что основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг стал целью операции иностранной разведки".

В начале ноября Дженсена Хуанга заподозрили в романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, его однофамилицей и основательницей сингапурской компании Megaspeed — покупателя чипов Nvidia. По данным NYT, американские спецслужбы подозревают женщину в сотрудничестве с китайской разведкой. Пекин отвергает эти обвинения, но выяснилось, что Элису уже вернулась в Китай, ее местопребывание известно китайским силовым ведомствам.

На фоне сообщений Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену. Он извинился перед женой и детьми, но не назвал женщину, с которой состоял в отношениях.

Спустя несколько дней The New York Times со ссылкой на пять бывших и действующих сотрудников Nvidia сообщила, что Хуанг состоял в отношениях еще и с 48-летней Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения. Она находилась в непосредственном подчинении Хуанга. При этом и Элис Хуанг, и Кимберли Пауэлл состоят в браке с другими людьми. И уже после отставки Хуанга Reuters сообщило, что у бывшего гендиректора были близкие отношения с еще одной сотрудницей компании.

В Америке, граждане которой в целом негативно относятся к супружеской измене, а тем более к служебному роману женатых лиц, поведение Хуанга осудили более 90% опрошенных. Романов на стороне не простили даже человеку, который в 1993 году создал Nvidia, превратив небольшую компанию в одного из ведущих разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Bloomberg Economics прогнозирует, что увольнение Хуанга может навредить позициям США в гонке с Китаем в сфере искусственного интеллекта. При этом американский президент Дональд Трамп поддержал главу Nvidia и высказывался за сохранение им своего поста.

Своим мнением о ситуации с Накануне.RU поделились эксперты.

Если бы дело было во внутренней кухне отдельно взятой компании, ни на что не влияющей, то дело бы замяли и никто бы не узнал, но дело приобрело мировую огласку, отмечает политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

"Внутри [Nvidia] происходят различные процессы и в том числе в продвижениях по карьерным лестницам, и там страсти бушуют будь здоров. Ведь что такое корпорация — это прям диктатура, где тоже происходят различные заговоры. И проникнуть во внутрикорпоративные секреты, а уж тем более делать их достоянием — это надо очень сильно постараться, а значит, кто-то в этом заинтересован. Я лично оцениваю это так, что внутри корпорации, ну, если хотите, происходит дворцовый переворот, если проводить аналоги с государством", — отметил эксперт.

И все же эта история является и отражением большой конкуренции между государствами, полагает политолог Максим Жаров.

"Мне кажется, речь идет о большой конкуренции. И это конкуренция между США, Китаем и другими странами, которые сейчас запустили гонку в области пресловутого искусственного интеллекта, а теперь этот пузырь ИИ сдувается. Мы видим, на рынке падают акции, падают котировки акций компаний, которые занимаются разработками этого искусственного интеллекта. А собственно, Nvidia — это ключевая компания из-за чипов, которые нужны, из-за памяти, которая нужна для этого искусственного интеллекта, от неё все зависит. Поэтому пузырь сдувается, сдувают и эту компанию", — отмечает он.

Если говорить о китайском шпионаже, это, по мнению Максима Жарова, довольно привычное дело, оно не может стать каким-то отдельным политическим сюжетом, особенно сейчас, когда на этой неделе должен быть пресловутый саммит АТЭС в Шэньчжэне. Поэтому едва ли можно говорить о том, что в этой истории кому-то выгодно дискредитировать Китай, или Китаю выгодно развалить собственно американские компании в области искусственного интеллекта.

"Мне кажется, это очень большая ожесточённая конкурентная война, промышленный шпионаж. Политического аспекта пока я не вижу", — заключил Жаров.