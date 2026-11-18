13:47 18.11.2026

Узнайте как проверить ваш сайт для упоминания в ИИ-стемах, чтобы повысить его охваты и узнаваемость.

С развитием генеративного искусственного интеллекта компании сталкиваются с новой задачей: их продукты и услуги должны быть не только доступны в поисковых системах, но и корректно представлены в ответах нейросетей.

Традиционное поисковое продвижение продолжает играть важную роль. Однако наличие сайта в результатах Google или Яндекса не означает, что ChatGPT, Gemini, DeepSeek и другие AI-системы обязательно включат компанию в рекомендации.

Для оценки такой представленности используется GEO — Generative Engine Optimization, то есть оптимизация присутствия в генеративных поисковых системах.

Чем GEO отличается от традиционного SEO

SEO направлено на повышение доступности, качества и видимости страниц в поисковой выдаче.

GEO рассматривает дополнительную задачу: насколько полно и правильно AI-системы используют информацию о компании при формировании ответов.

Например, пользователь может спросить, какие сервисы подходят для автоматизации работы отдела маркетинга. Нейросеть сформирует список решений, объяснит их особенности и в некоторых случаях приведёт источники.

При этом среди рекомендаций могут отсутствовать компании, занимающие высокие позиции в обычной поисковой выдаче.

Это не означает, что SEO перестало работать. Наоборот, качественный сайт, понятная структура и полезные материалы остаются важной частью присутствия бренда в цифровой среде.

Но для полноценной оценки необходимо дополнительно изучать ответы искусственного интеллекта.

Что включает проверка GEO-видимости



Первый этап — анализ пользовательских запросов.

Компания должна определить вопросы, которые потенциальные клиенты задают при выборе продукта. Важно учитывать не только прямые коммерческие формулировки, но и сравнения, поиск альтернатив, изучение преимуществ и отраслевые сценарии.

Второй этап — проверка ответов нескольких нейросетей.

Необходимо фиксировать, какие бренды упоминаются, в каком контексте описываются их возможности и какие конкуренты появляются рядом.

Третий этап — анализ сайта.

Проверяется, могут ли поисковые и AI-краулеры получать доступ к важным страницам, насколько понятно изложены сведения о компании и есть ли достаточная информация о продуктах, условиях обслуживания и компетенциях.

Четвёртый этап — изучение внешних источников.

Публикации в профильных СМИ, независимые обзоры, исследования и экспертные материалы формируют информационное окружение бренда. Однако наличие внешних ссылок само по себе не гарантирует попадания в ответы нейросетей.

Пятый этап — разработка плана улучшений.

Практическая последовательность проверки описана в материале GEO-аудит. В нём рассматриваются анализ AI-ответов, техническая доступность сайта, тематическое покрытие и оценка источников.

Какие ошибки мешают корректному представлению бизнеса

Одна из распространённых проблем — недостаточно подробное описание продукта.

Если на сайте представлены только рекламные обещания, но отсутствует информация о функциональности, ограничениях и сценариях применения, сформировать корректное представление о решении становится сложнее.

Другая проблема — противоречивая информация.

Например, на одной странице может быть указан старый тариф, на другой — новый, а во внешних публикациях сохранены ещё более ранние условия.

Также компания может не публиковать сравнительные материалы или ответы на вопросы, которые действительно возникают у клиентов.

В результате нейросети могут использовать сведения из сторонних обзоров, не всегда отражающих актуальное состояние продукта.

Как измерять результат

Для оценки изменений необходимо установить исходные показатели.

К ним относятся доля ответов с упоминанием бренда, присутствие конкурентов, наличие ссылок на официальные страницы и точность описания продукта.

Повторные проверки следует проводить на сопоставимом наборе запросов и в одинаковых условиях. Это особенно важно, поскольку генеративные системы способны давать разные ответы на один и тот же вопрос.

Дополнительно полезно анализировать поисковые показатели: показы, переходы и позиции страниц.

Так можно оценивать, какие изменения происходят в традиционном поиске и как одновременно меняется представленность компании в AI-системах.

Почему GEO-аудит важен для бизнеса

Проверка позволяет выявить информационные пробелы, определить наиболее перспективные пользовательские сценарии и понять, какие материалы требуют обновления.

Результатом должен стать перечень конкретных действий — от доработки продуктовых страниц до публикации исследований и развития присутствия на профильных площадках.

GEO не заменяет SEO, а расширяет его задачи. Компании получают дополнительную возможность анализировать, как их продукты представлены в информационной среде и какие факторы могут влиять на выбор пользователей.