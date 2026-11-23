13:35 23.11.2026

В статье будет проведено сравнение актуальных моделей iPhone — от доступного 17e до складного Duo. Какую модель выбрать для камеры, автономности или бюджета и кому подойдёт каждая.

В линейке Apple сейчас больше десяти актуальных моделей iPhone, и разница между ними не всегда очевидна. Одни отличаются только экраном и камерой, другие — чипом и автономностью, а за третьи приходится переплачивать за то, чем вы, возможно, не будете пользоваться. В рейтинге представлены модели, заслуживающие внимания сегодня, а также указано, для каких пользователей подойдёт каждая из них. Для каждой из них определена аудитория, которой смартфон подойдёт лучше всего. Все модели из подборки можно сравнить по цене и наличию в каталоге.

Как составлен рейтинг

Модель учитывалась по четырём параметрам: производительность, камера, время работы и соотношение возможностей и цены. Характеристики взяты из официальных спецификаций Apple. Место в рейтинге не означает, что модель «лучше» в целом, — оно отражает, насколько она удачна для своей задачи.

1. iPhone 17 — лучший выбор для большинства

Чип A19 — того же поколения, что и в старших моделях.

Экран 6,3″ с частотой обновления до 120 Гц — впервые в базовом iPhone.

Две камеры по 48 Мп: основная и сверхширокоугольная, фронтальная — 18 Мп.

До 30 часов воспроизведения видео, память 256 или 512 ГБ.

Кому подойдёт: тем, кто хочет современный iPhone без переплаты за функции Pro. Плавный экран и хорошая камера закрывают 90% повседневных задач.

2. iPhone 18 Pro — самый мощный в компактном корпусе

Новый чип A20 Pro и улучшенное охлаждение — смартфон дольше держит высокую производительность в играх и при съёмке видео.

Основная камера 48 Мп с переменной диафрагмой — больше контроля над глубиной резкости, как в «большом» фотоаппарате.

Экран 6,3″, память до 2 ТБ.

Кому подойдёт: тем, кто много снимает, играет и хочет флагман, который удобно держать в одной руке.

3. iPhone 18 Pro Max — максимум автономности

Те же A20 Pro и камера с переменной диафрагмой, что у 18 Pro.

Большой экран 6,9″.

По данным Apple, самая долгая работа от батареи среди всех iPhone.

Кому подойдёт: тем, кто проводит день вне дома, смотрит много видео и не хочет носить пауэрбанк.

4. iPhone 17 Pro Max — флагман по разумной цене

Чип A19 Pro, алюминиевый корпус-юнибоди.

Три камеры по 48 Мп, включая телеобъектив.

Экран 6,9″, до 39 часов видео, память до 2 ТБ.

Кому подойдёт: тем, кому нужен большой экран и тройная камера, а разница с 18 Pro Max не стоит доплаты. После выхода новой линейки прошлый флагман — одна из самых выгодных покупок.

5. iPhone Air — самый тонкий и лёгкий

Толщина 5,6 мм и вес 165 г — самый тонкий iPhone в истории.

Экран 6,5″ с частотой до 120 Гц, чип A19 Pro.

Одна основная камера 48 Мп, до 27 часов видео.

Кому подойдёт: тем, кому важны лёгкость и дизайн, а не тройная камера. Учтите: одна камера и батарея скромнее, чем у Pro-моделей.

6. iPhone 17e — самый доступный

Чип A19, экран 6,1″.

Камера 48 Мп, поддержка MagSafe и беспроводной зарядки до 15 Вт.

До 26 часов видео, память от 256 ГБ.

Кому подойдёт: тем, кто переходит на iPhone впервые, покупает смартфон ребёнку или родителям. Главная экономия по сравнению с iPhone 17 — одна камера вместо двух и более простой экран.

7. iPhone Duo — складной iPhone

Два экрана: внутренний 7,6″ и внешний 5,4″.

Чип A20 Pro, титановый корпус.

Работает только с eSIM.

Кому подойдёт: тем, кто хочет планшет в кармане: читать, работать с документами, смотреть видео на большом экране.

Как выбрать за минуту

Нужен просто хороший iPhone — iPhone 17.

Главное — камера и мощность — iPhone 18 Pro или 18 Pro Max.

Нужен большой экран, но без переплаты за новинку — iPhone 17 Pro Max.

Минимальный бюджет — iPhone 17e.

Важны вес и дизайн — iPhone Air.

Перед покупкой проверьте, нужна ли вам физическая SIM-карта: часть моделей, например iPhone Air и iPhone Duo, работает только с eSIM.

Перед покупкой

Разница между iPhone лучше всего чувствуется в руках: вес Air, размер Pro Max, раскладной экран Duo. Перед покупкой стоит подержать пару моделей вживую и сравнить их не только по характеристикам, но и по удобству. Если старый смартфон ещё в рабочем состоянии, его можно сдать по Trade-in в зачёт нового, а дорогую модель — взять в рассрочку.