14:35 23.11.2026

Дистанционная форма обучения даёт студенту больше свободы, но не отменяет необходимости получать профессиональные навыки.

Дистанционное обучение давно перестало быть чем-то необычным. Студенты могут получать образование из любого города, совмещать учёбу с работой и самостоятельно планировать своё время. Однако есть один момент, который нередко вызывает вопросы даже у тех, кто уже привык к онлайн-формату, — прохождение практики. Ведь теоретические дисциплины можно изучать через компьютер, а вот как быть с практической подготовкой, которая является обязательной частью образовательной программы?

Когда сроки поджимают, а возможности регулярно посещать организацию нет, некоторые студенты начинают искать альтернативные варианты и даже рассматривают возможность купить практику. Но прежде чем принимать какие-либо решения, стоит разобраться, как на самом деле организован этот процесс, какие требования предъявляет учебное заведение и что можно сделать, чтобы пройти практику без лишних сложностей.

Обязательно ли проходить практику при дистанционном обучении?

Да, дистанционная форма получения образования не освобождает студента от практической подготовки. Независимо от того, учится человек очно, заочно или полностью удалённо, учебный план предусматривает определённые виды практики.

Её продолжительность, содержание и сроки зависят от специальности и требований конкретного учебного заведения. Обычно студентам предстоит пройти учебную, производственную, а на некоторых направлениях — преддипломную практику.

При этом далеко не всегда требуется физически присутствовать на рабочем месте. Например, будущие экономисты, маркетологи, программисты и специалисты по управлению могут выполнять значительную часть заданий дистанционно. А вот медицинские, педагогические и некоторые технические специальности предполагают непосредственное участие в профессиональной деятельности.

Где студенту искать место для практики?

Один из первых вопросов — выбор организации. Здесь есть несколько возможностей:

воспользоваться базами практики, с которыми сотрудничает вуз или колледж;

самостоятельно найти компанию, соответствующую профилю обучения;

пройти практическую подготовку по месту основной работы, если должностные обязанности связаны с будущей специальностью;

уточнить возможность дистанционного прохождения практики.

Самостоятельный поиск часто оказывается удобнее, поскольку позволяет выбрать организацию с подходящим графиком и направлением деятельности. Главное — предварительно согласовать кандидатуру с учебным заведением, чтобы потом не возникло проблем с зачётом результатов.

Как проходит практика в удалённом формате?

Если специальность допускает дистанционную работу, студенту не обязательно ежедневно приезжать в офис. Взаимодействие с руководителем практики может осуществляться через электронную почту, видеосвязь и корпоративные платформы.

Задания обычно включают изучение деятельности организации, анализ рабочих процессов, выполнение профессиональных поручений, подготовку документов или решение практических задач. Например, будущий маркетолог может проанализировать рекламную кампанию компании, а студент IT-направления — поработать над программным проектом.

Важно понимать, что дистанционный формат не означает отсутствие обязанностей. Студент должен выполнять поставленные задачи, соблюдать сроки и поддерживать связь с руководителем.

Какие документы понадобятся?

Практика предполагает не только выполнение заданий, но и документальное подтверждение проделанной работы. Как правило, студенту необходимо подготовить:

направление на практику, если оно предусмотрено учебным заведением;

индивидуальное задание;

дневник практики;

отчёт о выполненной работе;

характеристику или отзыв руководителя от организации.

Точный перечень лучше заранее уточнить у куратора или в методических материалах вуза. Требования могут отличаться даже между образовательными программами одного учебного заведения.

Как успешно завершить практику?

Главный совет — не откладывать организационные вопросы на последний момент. Желательно заранее узнать даты прохождения практики, согласовать место и получить необходимые инструкции.

Во время практической подготовки стоит регулярно фиксировать выполненные задачи, сохранять результаты работы и собирать материалы для итогового отчёта. Тогда к завершению практики не придётся восстанавливать события по памяти и пытаться за несколько дней оформить все документы.

Дистанционная форма обучения даёт студенту больше свободы, но не отменяет необходимости получать профессиональные навыки. Если заранее разобраться в требованиях и грамотно организовать процесс, практику вполне реально пройти без постоянного присутствия в учебном заведении и без серьёзного стресса. А полученный опыт может оказаться полезным не только для получения зачёта, но и для дальнейшего трудоустройства.