13:22 24.11.2026

Нейросеть готовит черновик — вы проверяете цифры и уточняете детали.

Значительная часть рабочего дня руководителя студии или фрилансера уходит не на проект, а вокруг него: переписка, согласования, оформление документов. По оценкам специалистов по автоматизации, «бумажная» рутина занимает до 30% времени — и это консервативная цифра. При этом современные текстовые нейросети — ChatGPT, Claude — вполне справляются с ролью аккаунт-менеджера, который не устает, не обижается и работает в два часа ночи.

Из хаоса — в таблицу

Клиент прислал три голосовых, два письма и скриншот чужого сайта. Из этого нужно собрать ТЗ и смету. Раньше это занимало час-полтора.

Рабочий промпт выглядит так: «Ты — проджект-менеджер. Вот набор сообщений от клиента. Структурируй их в ТЗ с блоками: цель проекта, задачи, сроки, зависимости. Отдельно сформируй таблицу сметы с колонками: задача, объем, стоимость. Все, что не входит в scope, вынеси в отдельный блок».

Нейросеть готовит черновик — вы проверяете цифры и уточняете детали. Слепо копировать результат не стоит: ИИ не знает ваших реальных ставок и нюансов проекта. Он структурирует, а не считает за вас.

Когда задача стоит делегировать сам дизайн, а не его оформление, ищут профильных специалистов. Рутину по подготовке документов под их задачи — смело отдавайте ИИ.

ИИ как фильтр эмоций

Клиент в пятый раз просит «сделать логотип чуть поживее». Вы написали ответ. Честный. Возможно, слишком.

Перед отправкой — один шаг: «Выступи в роли дипломатичного аккаунт-менеджера. Перепиши этот текст профессионально, нейтрально и конструктивно, сохранив суть: [вставить текст]».

Здесь есть важный нюанс. Если исходный текст пассивно-агрессивный по содержанию, а не только по тону, нейросеть сгладит формулировки — но конфликт никуда не денется. Сначала убедитесь, что вы действительно готовы к диалогу, и только потом просите ИИ отполировать текст.

Вычитка договора за 10 минут

Claude с его большим контекстным окном хорошо справляется с длинными договорами подряда, приложениями и техническими заданиями. Промпт для первичного анализа: «Прочитай этот договор. Выдели пункты с дисбалансом прав и обязанностей, скрытыми штрафами, размытыми формулировками об объеме услуг. Раздели риски на три уровня: высокий, средний, низкий. По каждому — короткое пояснение».

Результат — не юридическое заключение, а рабочая карта для первого прочтения. При этом зарубежные модели вроде ChatGPT и Claude не всегда корректно интерпретируют специфику российского законодательства: нюансы ГК РФ, существенные условия договора, тонкости ответственности сторон. Финальное решение — за юристом.

Еще один момент: не загружайте в облачные сервисы договоры с персональными данными или коммерческой тайной без понимания политики хранения информации. Передача таких данных на зарубежные серверы может нарушать требования российского законодательства о локализации данных и условия NDA с клиентами.

Нейросеть не заменяет экспертизу. Но она отлично берет на себя черновую работу — и именно это освобождает время для той части, которую никакой ИИ не сделает вместо вас.