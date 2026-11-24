13:40 24.11.2026

Онлайн-подготовка открывает широкие возможности, но сама по себе не гарантирует высоких баллов.

Еще несколько лет назад подготовка к ЕГЭ ассоциировалась преимущественно с занятиями с репетитором или дополнительными уроками в школе. Сегодня у выпускников гораздо больше возможностей: можно заниматься с преподавателем по видеосвязи, проходить интерактивные курсы и самостоятельно изучать материалы на образовательных платформах. Онлайн-формат стал полноценной альтернативой традиционному обучению. Но действительно ли он помогает лучше подготовиться к экзаменам?

Например, подготовка к ЕГЭ по информатике в онлайн-формате позволяет не только разбирать теорию, но и сразу выполнять практические задания, проверять решения и отслеживать прогресс. При этом такой способ обучения подходит не всем: многое зависит от характера ученика, его самоорганизации и умения распределять время.

Преимущества онлайн-подготовки

Главный плюс дистанционных занятий — возможность учиться практически из любой точки. Не нужно тратить время на дорогу, подстраиваться под расписание репетитора или искать подходящие курсы рядом с домом. Достаточно компьютера или планшета и стабильного интернета.

Есть и другие преимущества:

Гибкий график. Можно выбирать удобное время для занятий и самостоятельно регулировать нагрузку.

Большой выбор преподавателей. География больше не ограничивает поиск хорошего специалиста. Ученик может заниматься с педагогом из другого города.

Доступ к материалам. Видеоуроки, конспекты, тесты и записи занятий остаются под рукой. Сложную тему можно пересмотреть несколько раз.

Контроль результатов. Многие платформы автоматически проверяют тесты, показывают ошибки и формируют статистику успеваемости.

Экономия времени. Освободившиеся часы можно потратить на повторение материала или отдых.

Особенно удобен онлайн-формат для школьников, которым приходится готовиться сразу к нескольким предметам. Можно распределить занятия так, чтобы не перегружать себя и уделять внимание сложным темам.

Какие недостатки стоит учитывать?

Несмотря на очевидные плюсы, дистанционное обучение имеет свои особенности. Главная сложность — необходимость самостоятельно организовывать учебный процесс. Если ученик постоянно откладывает занятия, даже самый качественный курс не принесет ожидаемого результата.

Среди других недостатков можно выделить:

Недостаток живого общения. Не каждому школьнику комфортно задавать вопросы через экран, особенно если тема вызывает затруднения. Отвлекающие факторы. Социальные сети, игры и сообщения могут мешать сосредоточиться. Зависимость от техники. Проблемы с интернетом или компьютером способны нарушить расписание. Риск выбрать неподходящий курс. Не все программы одинаково качественные, а красивые обещания высоких баллов не гарантируют результат.

Кроме того, длительная работа за компьютером увеличивает нагрузку на глаза и может вызывать усталость. Поэтому важно делать перерывы и чередовать занятия с физической активностью.

Как сделать онлайн-подготовку эффективной?

Чтобы дистанционное обучение действительно помогало, недостаточно просто приобрести курс и смотреть видеоуроки. Нужна понятная система занятий.

Стоит придерживаться нескольких правил:

Составить расписание и выделить конкретные часы для каждого предмета.

Начать с пробного экзамена, чтобы определить уровень знаний и проблемные темы.

Регулярно решать задания из открытого банка ФИПИ.

Разбирать каждую ошибку, а не просто смотреть на итоговый балл.

Периодически проходить полноценные пробники в условиях, приближенных к экзаменационным.

Важно также оставлять время на отдых. Подготовка к ЕГЭ — длительный процесс, и попытки заниматься по несколько часов без перерыва нередко приводят к переутомлению.

Онлайн или очные занятия: что выбрать?

Универсального ответа нет. Самостоятельным и дисциплинированным школьникам может быть достаточно качественной онлайн-платформы. Тем, кому сложно разобраться в материале без помощи, лучше подойдут индивидуальные занятия с преподавателем. А для некоторых оптимальным решением станет сочетание двух форматов.

Главное — оценивать не количество просмотренных уроков, а реальные знания и умение решать экзаменационные задания. Онлайн-подготовка открывает широкие возможности, но сама по себе не гарантирует высоких баллов. Результат зависит от регулярности занятий, грамотного плана и готовности ученика работать над своими ошибками.