85 лет назад Клементина Черчилль основала Фонд помощи России. Она призвала соотечественников поддержать СССР, и ее слова вызвали «мгновенный и невиданный по силе» отклик, несмотря на то, что в условиях войны британцы жили весьма скромно и питались по карточкам

Уинстон Черчилль ненавидел Россию – и царскую, и большевистскую. И только когда армия Третьего рейха вторглась в Советский Союз, он встал на его сторону. Россия стала часто фигурировать в его разговорах не только с приближенными, но и с женой Клементиной. Сначала она просто интересовалась Россией, но потом, узнав, какие тяжелые испытания она переносит, решила ей помочь. Баронесса организовала Aid to Russia Fund – Фонд помощи России. Позже его стали называть «Фонд миссис Черчилль».

Началось с того, что Уинстон Черчилль в разговоре с послом СССР в Великобритании Иваном Майским иронично заметил: «Моя жена совершенно советизировалась. Не можете ли вы выбрать ее в какой-нибудь из ваших советов? Право, она этого заслуживает».

Майский внял просьбе премьер-министра. И «подослал» к Клементине свою жену Агнию. Есть версия, что именно она надоумила госпожу Черчилль создать упомянутую организацию.

Клементина вспоминала, что получила письмо от группы женщин, мужья и сыновья которых служили в английской армии, которые настаивали на открытии второго фронта: «Я показала полученное письмо моему мужу. Он ответил, что до второго фронта еще очень далеко. Это меня сильно встревожило, и я стала думать, что можно сделать теперь же, немедленно…»

Небольшое отступление. Супруги Черчилль прожили вместе без малого 60 лет. Говорят, что за это время они лишь три раза завтракали вместе. Очень может быть. Не потому, что любили разные блюда, а от того, что сильно отличались друга по образу жизни, привычкам, взглядам. И любой утренний, да и другой серьезный разговор мог закончиться размолвкой. Поэтому глотать овсянку, жевать бекон и пить кофе они предпочитали в одиночку.

Однако в некоторых вопросах супруги оказывались солидарны. Создание фонда – именно тот счастливый случай, когда сэр Уинстон поддержал Клементину. Он помогал жене, но главная роль несомненно принадлежала ей. Она же считала, что «британский народ видел в этом фонде возможность выразить на деле свое восхищение и сочувствие русскому народу в его жестокой борьбе».

Жители королевства на себе испытали, что такое война. Летом 1940 года варвары люфтваффе сметали бомбовыми ударами один британский город за другим. Каждый день в церквях звучали заупокойные мессы…

Осенью сорок первого германская армия рвалась к Москве. За этим маршем, затаив дыхание наблюдал весь мир, и Клементина в том числе. Красная армия напрягала все силы, чтобы остановить эту «тупую, вымуштрованную, послушную и свирепую массу гуннской солдатни». Так выразился её супруг в своем обращении к нации 22 июня.

Клементина призвала соотечественников поддержать СССР, и ее слова вызвали «мгновенный и невиданный по силе» отклик. И это несмотря на то, что в условиях войны британцы жили весьма скромно и питались по карточкам. По её словам, «сначала мы поставили целью собрать миллион фунтов, хотя тогда это казалось немного не реальным. Не прошло и нескольких месяцев, как первоначальная цель была достигнута».

Госпожа Черчилль сделала первый взнос в казну фонда. Вслед за ней раскрыли кошельки король Георг VI и королева Елизавета. В своей книге «Вторая мировая война» Уинстон Черчилль отметил, что своим примером монархи дали достойный пример для подражания своим подданным.

В СССР начались поставки оборудования для госпиталей, хирургических инструментов, рентгеновских установок, протезов, лекарств, продуктов питания и многого другого, крайне необходимого воюющей стране.

Благодаря деятельности организации были переоборудованы госпитали в Сталинграде и Ростове-на-Дону. Всего за годы работы фонда, а он действовал до начала 1950-х годов, в СССР поступило товаров на сумму примерно 8 миллионов фунтов стерлингов.

…Весной 1945 года Клементина Черчилль совершила вояж в СССР, растянувшийся на 42 (!) дня. Она посетила города, получившие основную поддержку фонда, – Москву, Ленинград, Кисловодск, Пятигорск, Севастополь, Одессу, Курск.

Степень разрушения страны привела её в ужас. Вместе с тем Клементина была поражена стойкостью советских людей, их оптимизмом и стремлением как можно скорее вернуться к нормальной жизни. «Куда бы я ни приезжала, везде встречала беспримерно мужественное отношение к бедствиям», – вспоминала она.

С волнением госпожа Черчилль ступала под величественные своды Кремля, где её принял Сталин. Встреча была короткой, но советский лидер успел произвести на Клементину огромное впечатление. Запомнилось ей и общение с наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и его женой Полиной Жемчужиной.

Вклад госпожи Черчилль в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне был по достоинству оценён советским правительством. Ей был вручен орден Трудового Красного Знамени. С некоторым удивлением она приняла ещё одну награду, а когда ей сделали пояснение, баронесса улыбнулась. Это был знак «Отличник санитарной обороны».

Окончание войны застало ее в Москве. 9 мая 1945 года она зачитала по радио послание Уинстона Черчилля советскому народу: «...я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую Вы одержали, изгнав захватчиков с Вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. ...Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о Вас, и шлем Вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия...»

Сегодня, когда руководство Великобритании завело отношения с Россией во мрак враждебности, с трудом верится, что когда-то русские и британцы дружили, обменивались тёплыми посланиями и строили планы на будущее.

Увы, то, что Москва принимала за искренность, оказалось прикрытием вероломства. Пока жена разъезжала по России, её супруг приказал своим генералам разработать операцию «Немыслимое». Она соответствовала своему названию: 1 июля 1945 года, менее чем через два месяца после победы над Третьим рейхом, предполагалось начать войну западных союзников с участием немецких дивизий против СССР!

…Непостижимые события, к счастью, не произошли. Но Черчилль продолжал делать злобные выпады против СССР. Достаточно вспомнить его яростную антироссийскую речь в Фултоне в марте 1946 года.

Казалось, что Черчилль уже не изменит свою антироссийскую позицию. И вдруг в мае пятьдесят третьего, 11 мая 1953 года, премьер-министр заявил, что готов приехать в Москву «с надеждой установить взаимное понимание, что можно сделать что-то получше, чем продолжать раздирать на куски род человеческий, не делая исключений и для себя».

Все обомлели. Уже было создано НАТО, и холодная война была в разгаре. Неужто Черчилль одумался и наконец понял, что конфронтация становится опасной? Его секретарь Джон Колвилл записал в дневнике, что его шеф «сильно озабочен идеей добиться чего-нибудь в делах с русскими и хотел бы встретиться с Маленковым лично». После смерти Сталина он некоторое время был главой советского правительства.

Мелькнула мысль: не жена ли навела Черчилля на мысль пойти на улучшение отношений с СССР? Ведь в сорок пятом Клементина увезла из России самые лучшие впечатления, и, возможно, они не остыли…

Так или иначе, но в очередном выступлении в парламенте Черчилль призвал «убедить советских лидеров и советское население в том, что Запад не имеет никаких агрессивных намерений против СССР».

Увы, свет в конце тоннеля забрезжил и… погас. Когда Черчилль окончательно решил встретиться с Маленковым, тот ушёл в отставку. Точнее его вынудили это сделать: он стал жертвой борьбы за власть бывших сторонников Сталина.

Победу в том жестоком поединке одержал Никита Хрущёв, и могущество было разделено между ним и председателем Совета министров Николаем Булганиным. С ним Черчилль и собирался вести переговоры.

В марте 1955 года Булганин ответил согласием на предложение Черчилля о встрече. Однако уже через несколько дней его буквально вытолкали с Даунинг-стрит. Он был усталый, больной и старый. Но по-прежнему рвался в бой.

Кажется, и тут видна рука Клементины. Возможно, именно она увела своего неуёмного супруга с политической сцены. Они уехали в его родовое поместье Чартвелл, где политик прожил остаток своих дней.