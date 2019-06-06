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Татьяна Тарасова может вернуться к тренерской работе

11:33 6.06.2019
Тарасова
Награждение Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 24 мая 2017 года. Фото с сайта kremlin.ru
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Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР (1975), мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова не исключает, что в будущем может вернуться к работе тренера.

В настоящее время 72-летняя Тарасова, которая более 40 раз приводила своих учеников к победам на чемпионатах мира и Европы, не работает тренером, выступая в качестве консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию.

«Да, так сложилась моя жизнь, - сказала она в интервью ТАСС. - Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, очень тяжело это переживала».

При этом Тарасова отметила, что готова вернуться к этой работе. «Если меня позовут - я пойду, - призналась она. - В тот же день».

Темы: Тренеры в российском спорте, Фигурное катание в России и мире
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06.06.2019, 13:29
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