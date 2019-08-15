Страйкбол — игра настоящих мужчин

19:17

На сегодняшний день в России игра лишь начинает набирать обороты

Ежедневная суета, работа, семья, бытовые дела занимают всё время. Не стоит забывать о разгрузке, у детей это могут быть походы на игровые площадки, у женщин — приятный и в то же время проведённый с пользой день в SPA-салоне, ну а мужчины могут рассмотреть, как вариант, игру — страйкбол.

Происхождение игры

Опираясь на данные, представленные на тематических сайтах, страйкбол является аналогом широко известного за рубежом аирсофта. Точное происхождение игры неизвестно, но существует несколько версий. Согласно одной из них игра аирсофт имела своё начало в послевоенной Японии. Согласно пунктам мирного договора Японии нельзя было содержать армию и флот. Вместо того было разрешено иметь силы самообороны, однако без подобающего вооружения. Говорят, что именно аирсофт в то время служил методом обучения и тренировки солдат. Официальное подтверждение этой истории отсутствует, однако в Японии эта игра популярна и относится к спорту.

Правила игры

Участники игры в страйкбол делятся на одинаковое количество участников. Главным отличием страйкбола является выбор победителя, ведь участники выбывают из игры опираясь на свою честность. Раненый участник либо покидает игровую площадку навсегда, либо временно, в зависимости от степени ранения и ранее оговоренных правилах. Участники страйкбола одеты в униформу, повторяющую военных а оружие является точной копией существующего реального оружия, отличаясь только стрельбой маленькими металлическими шариками вместо боевых патронов. Лица участников закрыты сеткой либо же специальными очками, что защищает глаза от попадания пуль.

Страйкбол в России

На сегодняшний день в России игра только лишь начинает набирать обороты. Если у вас возникло желание попробовать себя в роли участников, это вовсе не сложно, однако требует немалых затрат. При желании единоразовой игры, вы можете собрать команду из ваших знакомых или родственников и отправиться в клуб, где оплатив игровое время вам выдадут всю необходимую экипировку и страйкбольное оружие в том числе. Если же вы настроены серьёзно и уже не по наслышке знаете о игре, тут конечно вам понадобится страйкбольный магазин, где вы сможете приобрести необходимую экипировку и конечно же оружие. Второй вариант при постоянном использовании сэкономит ваше время и средства.