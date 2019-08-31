Календарь и таблица РФПЛ: Как устроен чемпионат России по футболу

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Для составления календаря пришлось прибегнуть к математическому моделированию

Календарь и таблица РФПЛ

В соответствии с графиком проведения игр, матчи нового сезона начнутся 14 июля 2019-го года и завершатся 17 мая 2020-го года. Турнирная таблица и алгоритм составления расписания матчей остались теми же, что и в предыдущем сезоне, однако есть некоторые изменения. По рекомендациям Высшей Школы Экономики в новом чемпионате в сложных климатических условиях будет сыграно меньше матчей. Также в автоматическом режиме развели игры фаворитов турнира. Традиционно фаворитами РПЛ считаются Зенит, ЦСКА, Спартак, Локомотив и примкнувшие к ним Ростов и Краснодар.

Особенности нового календаря

Прежде всего в туре постарались исключить проведение нескольких ключевых матчей. Уже не будет игр в Москве с одновременным участием московских клубов в одном туре. Также исключено проведение игр в зимнее время в регионах со сложными метеоусловиями. Матчи в декабре в Оренбурге, например, проводится не будут. При составлении календаря был использован новый алгоритм.

В предыдущие сезоны календарь был устроен согласно таблице Бергера. Другими словами, пара команд играла на выезде с другой парой, по ходу сезона клубы просто передавались друг другу. Также постарались максимально исключить проведение матчей в сложных метеоусловиях. Руководство лиги сделало все возможное, чтобы исключить перенос игр. Делаются определенные предпосылки для возможного расширения первенства до 18-ти команд. Страна с населением в 145 млн человек и оставшейся после ЧМ базой вполне может такое себе позволить. В Англии, например, с населением в 60 млн в высшем дивизионе играет 20 команд.

При формировании календаря учитывался опыт проведения игр в ведущих европейских лигах. В той же Германии учитываются при составлении календаря:

- безопасность проведения матчей;

- участие клубов в различных международных турнирах, включая товарищеские;

- окна в календаре для участия сборной в отборочных турнирах;

- климатические условия того или иного региона.

Календарь и таблица РФПЛ является основой турнира. Он должен учитывать не только интересы клубов, но и болельщиков. Нельзя забывать об основных спонсорах турнира, а также о телевидении. Вот почему для составления календаря пришлось прибегнуть к математическому моделированию. Все зимние матчи удалось вынести за пределы таких регионов как Урал и Поволжье. Согласитесь, при минус 20 играть в футбол не слишком комфортно, да и смотреть тоже. В Санкт-Петербурге стадион крытый, поэтому там могут проводиться матчи зимой. Например, 1 декабря туда отправится на игру с Зенитом Спартак.