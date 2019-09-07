Что происходит с российским футболом? Обзор РФПЛ

15:49

Плотность турнирной таблицы, а также сумма потраченное в заключительное трансферное окно указывает на то, что битва за чемпионство в Российской Премьер - Лиге будет не шуточной

Зенит купил игрока Барселоны (Малкома), Спартак арендовал игрока Боруссии (Шюррле), а ЦСКА выкупил своего игрока (Влашича). Суммарно клубы РФПЛ потратили более 150млн. евро на трансферы, чего не было целых 6 лет (в то время безумствовал Анжи скупая игроков мирового уровня). Безусловно, все эти трансферы сделаны с прицелом на Еврокубки, однако и в чемпионате России данные игроки будут показывать свой высокий класс.

Самое сложное начало чемпионата было у Краснодара. Это связанно с тем, что клуб разрывался на 2 фронта. РФПЛ и квалификация Лиги Чемпионов. Феерический проход Порту дал надежду на участие в основном этапе турнира, однако все мечты разрушил Олимпиакос. Пока другие лидеры чемпионата только готовились к Европейской компании, Краснодар уже отдавал там свои силы и нес боевые потери. Игра прошлогоднего чемпиона (Зенита) экспертов различного уровня не радует. Оборона у команды построена отлично, однако в атаке наблюдаются кое-какие проблемы. Неплохо смотрится Локомотив, который набирает очки с середняками и аутсайдерами турнира, однако испытывает явные проблемы с командами участвующими в борьбе за чемпионство.

Игра лидеров пока не особо впечатляет, видно, что игроки в командах не в оптимальном состоянии и хотят выйти на пик формы как раз к началу Еврокубков. Все футбольные матчи сегодня проходят в основном в невысоком темпе и побеждают команды на классе. Определились также и группа аутсайдеров чемпионата, однако у команд еще есть время нащупать свою игру и исправить пока критическое для них положение.

Стала известна турнирная сетка Кубка России по футболу. Турнир не пользуется большой популярностью среди лидеров РПФЛ, не смотря на то, что дает возможность отобраться в Лигу Европы. Самая “шикарная” сетка досталась Спартаку, если он не проиграет на ранней стадии, как и другие клубы РФПЛ, то он будет встречаться со всеми грандами чемпионата. Как показывает практика, клубы РФПЛ вылетают на ранних стадиях, потому что на матчи Кубка отправляют резервный состав, чтоб не травмировать своих лидеров. Все футбольные матчи сегодня проходящие в Кубке России не представляют особо интереса до того момента пока не начнется стадия полуфиналов.

В среднем за тур команды забивают 10 мячей, то есть 1,25 гола за матч и показывается 1 красная карточка.