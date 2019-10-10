Сборная Россия одержала важнейшую победу в отборочном турнире Евро-2020
Сборная России одержала в «Лужниках» победу в важнейшем матче отборочного турнира Евро-2020 над командой Шотландии. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу национальной сборной.
Стоп-кадр из видео
Авторами голов стали Артем Дзюба (на 57-й и 70-й минутах), Магомед Оздоев (60-я минута) и Александр Головин (84-я минута).
При этом Шотландия не нанесла ни одного удара в створ ворот сборной России.
Напомним, что российская сборная занимает второе место в первой группе, уступая команде Бельгии (21 очко). После матча с Шотландией, у сборной России 18 очков.
Стоп-кадр из видео
Российскую команду главная арена страны не видела почти полтора года - последний раз россияне играли здесь в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
Стоп-кадр из видео
Следущий матч сборная России проведет 13 октября на Кипре (Никосия). До матча с Шотландией, сборная Кипра отставала от российской сборной на 5 очков. Победа над сборной Кипра обеспечит России попадание на Евро-2020.