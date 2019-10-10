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Сборная Россия одержала важнейшую победу в отборочном турнире Евро-2020

23:44 10.10.2019

Сборная России одержала в «Лужниках» победу в важнейшем матче отборочного турнира Евро-2020 над командой Шотландии. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу национальной сборной.


Стоп-кадр из видео

Авторами голов стали Артем Дзюба (на 57-й и 70-й минутах), Магомед Оздоев (60-я минута) и Александр Головин (84-я минута).

При этом Шотландия не нанесла ни одного удара в створ ворот сборной России.

Напомним, что российская сборная занимает второе место в первой группе, уступая команде Бельгии (21 очко). После матча с Шотландией, у сборной России 18 очков. 


Стоп-кадр из видео

Российскую команду главная арена страны не видела почти полтора года - последний раз россияне играли здесь в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира.


Стоп-кадр из видео

Следущий матч сборная России проведет 13 октября на Кипре (Никосия). До матча с Шотландией, сборная Кипра отставала от российской сборной на 5 очков. Победа над сборной Кипра обеспечит России попадание на Евро-2020.

Темы: Сборная России по футболу, Футбол в России
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 08:48
Гость: Ейбогус

У вас то адвокаты,то физруки,дайте ему время,мб.что и сотворит,кто знает,.
.шотландцы ессно сегодня слабы,упадок,это не шотландцы 80гг,
На Альбионе сегодня только Англия возрождается,ещё стрельнет
11.10.2019, 06:32
Гость: АНТУАН

В РОССИИ КАК ВСЕГДА НАЧИНАЮТСЯ ВОСХВАЛЕНИЯ НЕ ПО ДЕЛУ.
Российская сборная победила откровенно слабую команду Шотландии.Тут-же начался ажиотаж безудержные захваливания.Возносят Дзюбу, который в играх с настоящими командами вообще нулевой, а голы забивает только посредственным соперникам.Необходимо вспомнить, как сборная играла после чемпионата мира с сильными командами т.н топами.Швеция 0-2, Германия 0-3, Бельгия 1-3.Но со слабаками Дзюба и компания -молодцы против овец.Я не верю, что физрук Черчесов
произвел революцию в российском футболе, но он умеет предоставить товар лицом, поэтому даже прекратили играть товарищеские матчи с топ-сборными мира, чтобы не портить картину своих т.н побед над откровенным дном европейского футбола.Посмотрим на игру сб России против Бельгии в ноябре и в финальной стадии чемпионата Европы-20. Тогда и оценим прогресс российской команды под
руководством б.вратаря Черчесова.
11.10.2019, 04:46
Гость: Ссссс!!!!!!!

А кремлмвских ЕдаРасов объявить слабо?
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