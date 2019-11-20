Взрыв в биатлоне: извинения перед болельщиками и явные намеки на блат

21:11

Наши биатлонисты успешно пережили отбор к новому сезону

Российский биатлон сейчас выглядел многообещающе: утвержденные критерии были разумными и понятными, выбор специалистов очевиден, так что формат был максимально приближен к оптимальному.

Вопросы возникли только по женскому составу. Конкретно — по Екатерине Глазыриной и Ирине Старых.

1) Почему Глазырина, которая по сумме баллов честно заняла третье место, не отправляется на соревнования в числе лучших 13 спортсменов, а остается дома вне соревновательной программы?

2) Почему при этом Старых имеет возможность попасть на Кубор мира, если по утвержденным критериями ее пределом является Кубок IBU?

По совпадению обе спортсменки были ранее дисквалифицированы: Глазырина по следам Маклареновского доклада (у нее отсутствуют положительные пробы), а Старых за ЭПО.

Наиболее удивительным является тот факт, что в недоумении от происходящего находится и руководство СБР. Комментарии по этому поводу дал Алексей Нуждов, который является вторым в нашем биатлоне. Он заявил, что главным из поставленных вопросов для него является попадание Старых на Кубок мира несмотря на то, что накануне прошло Правление, где и были утверждены главные критерии отбора спортсменок на соревнование. По упомянутым спортсменкам было вынесено персональное решение по допуску к участию в гонках, но только в IBU.

Данные положения были записаны в критериях и с ними могут ознакомиться все заинтересованные. Почему же они были нарушены? По этому поводу Нуждов заявил, что не может давать комментариев, так как сам пока не разобрался в возникшей ситуации. Также он заявил, что не хочет, чтобы его фамилия не беспочвенно ассоциировалась у болельщиков спорта с определенными лоббистскими схемами или ресурсами определенного региона.

Чиновник считает, что нельзя продвигаться в спорте дальше через обман, ведь это сильно препятствует его развитию. Все должно проходить по правилам, абсолютно открыто и честно. Только в таком случае все смогут понять обычные болельщики, а также спортсмены и их тренеры.

Также Нуждов извинился перед всеми болельщиками, которые данной информацией были введены в заблуждение. При этом абсолютно справедливой будет претензия к Правлению и сомнения в его функциональности, ведь фактически его решения на данный момент не выполняются.

По итогам отбора Глазырина получила третье место, а Старых немного ее опередила. Почему же ее оставляют в стране?

Нуждов ответил, что в данном решении также видит мало логики, но также отмечает, что тренеры оставляют за собой право выбирать на соревнования того, кого сами хотят. Стоит отметить, что Правление с тех пор как в последний раз собиралось, не меняло своего решения. Также Нуждов считает неоправданной версию о том, что спортсменка могла не поехать из-за своего долга по призовым. Это крайне маловероятно, ведь подобные претензии ей не предъявлялись.

Мы будем отслеживать все последние новости Кубка мира по биатлону. Впереди ещё много интересного