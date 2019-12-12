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В Госдуме выступили против проведения альтернативных Олимпийских игр

12:10 12.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») выступил против альтернативных Олимпийских игр, о возможности проведения которых в России ранее заявляла Валентина Матвиенко.

«Проводить альтернативные Олимпийские игры не нужно. Нужно ставить вопрос о том, что эти игры, которые уже проводятся, вот они как раз какие-то альтернативные, политические. А настоящие Олимпийские игры, где целью являлся мир между народами, нам нужно возвращать в олимпийское спортивное движение», - цитирует Нилова агентство «Москва».

Ранее исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

Также напомним, что 35 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие международных соревнований «Дружба-84», которые были организованы СССР и его союзниками по социалистическому лагерю в связи с бойкотом Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 21:36
Гость: Отставной поручик Дрямь Дрямович

Чего сидишь, чего ждёшь? Давай руки в ноги, скушай горсть мутных таблеток от твоего шефа и с холодным умом проводи разработку и прочие опер.мероприятия. Или всё ждёшь что за тебя это будет делать граф Пендель-Крендель Кухнябродский? Таких умённых советчиков здесь каждый второй. Давай паши, а не сочкуй и выводи коррупционных мерзавцев в трибунал, начиная с главного пургоносца, если ты, конечно, серьёзный мужик, не трус и не просто ля-ля, ля-ля.
12.12.2019, 18:35
Гость: Точно!

Главное - работать вдолгую. - четыре года как минимум есть в запасе а
как поработать так и поболее будет.
12.12.2019, 18:31
Гость: В. Высоцкий

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.
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