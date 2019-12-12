В Госдуме выступили против проведения альтернативных Олимпийских игр

12:10

Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») выступил против альтернативных Олимпийских игр, о возможности проведения которых в России ранее заявляла Валентина Матвиенко.

«Проводить альтернативные Олимпийские игры не нужно. Нужно ставить вопрос о том, что эти игры, которые уже проводятся, вот они как раз какие-то альтернативные, политические. А настоящие Олимпийские игры, где целью являлся мир между народами, нам нужно возвращать в олимпийское спортивное движение», - цитирует Нилова агентство «Москва».

Ранее исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

Также напомним, что 35 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие международных соревнований «Дружба-84», которые были организованы СССР и его союзниками по социалистическому лагерю в связи с бойкотом Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.