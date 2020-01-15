Где брать прогнозы на спортивные события?

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Качественный прогноз — залог успешной игры на ставках в букмекерских конторах, основополагающий фактор, который прямо влияет на финансовую прибыль игрока

Поэтому необходимо подойти к выбору источника прогнозов с максимальной тщательностью, не обращая внимания на броскую рекламу сомнительных ресурсов. В теории прогноз на ближайший матч вам может дать кто угодно — от соседа по даче до профессионального телевизионного эксперта. Но как выбрать прогнозиста, в результативности которого можно быть уверенным на продолжительной дистанции?

Почему так важно использовать прогнозирование

Прогноз на исход спортивного события — попытка верно предсказать результат матча, на который можно сделать ставку в букмекерской конторе. При этом продукт качественного прогнозирования представляет собой не только сам исход, на который предлагается заключить пари, но и его подробное обоснование. В текстовом обосновании к прогнозу приводятся статистические данные, новости и умозаключения, на основании которых был сделан вывод о перспективах данного варианта.

Получив тщательно подготовленный и аргументированный прогноз, игрок может проверить и проанализировать указанные в нём факты. Кроме того, наличие подробного и грамотного обоснования говорит о стремлении автора к тщательному разбору. Такие прогнозы можно характеризовать положительно ещё до проверки результатов, поскольку видно, что над ними была проделана определённая работа и затрачены усилия прогнозиста. В отличие от варианта, когда игрок получает комментарий, что «победит команда 1» без объяснения причин. Таким прогнозистам следует доверять с осторожностью, а ставить только после проверки нескольких прогнозов подряд.

Ставки по прогнозам определённого ресурса хороши тем, что вы можете гарантировать себе плюс на дистанции. Но только в том случае, если есть возможность проверить статистику предыдущих результатов. Если по итогам 5-6 месяцев прогнозы дают прибавку к банку, то такого же результата вы вправе ожидать от них и в будущем.

Где взять качественные прогнозы на спорт

Оптимальный вариант — самостоятельно освоить азы прогнозирования и постепенно развивать свои навыки до уровня профессионала. Но этот путь тернист и долог, поскольку для составления прогнозов на профессиональном уровне требуется длительная подготовка и детальное изучение предмета. Если у вас нет желания ввязываться в изучение тонн статистики, тактики и текущей формы команд (спортсменов), то оптимальным вариантом будет воспользоваться предложением ресурса, который предоставляет качественные прогнозы на спорт.

Football-prognozi.ru предлагает аргументированные и подробные прогнозы на спортивные события. Ежедневно анализу и детальному разбору от Георгия Молотова подвергаются несколько наиболее привлекательных матчей. Результаты прогнозирования выкладываются на сайте бесплатно. Требовать плату за подобную информацию — удел недобросовестных прогнозистов, которые стремятся нажиться на посетителях сайта. Более того, подобные ресурсы регулярно попадаются на переписывании статистики, то есть подправляют результаты таким образом, чтобы в ежемесячном отчёте красовался жирный плюс. В то время как фактически там гораздо более скромные цифры.

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Источник: футбол-прогнозы.ru