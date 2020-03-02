22:41

В воскресенье в испанской Ла Лиге состоялся центральный матч второго круга

Мадридский "Реал" принимал на своем поле "Барселону". Команды подошли к очному поединку в разном психологическом состоянии. Мадридский "Реал" еще толком не сумел восстановиться от тяжелого поражения в Лиге Чемпионов от "Манчестер Сити". 1-2.

"Барселона" достаточно неплохо провела игру в Неаполе, где заработала трудную гостевую ничью. Таким образом, "суперклассико" должно было показать - сумеет ли Зинедин Зидан справиться с ударом и настроить игроков на битву с "Барсой".

Стартовые сюрпризы

Тренеры постарались преподнести друг другу несколько сюрпризов. Зидан оставил на скамейке запасных Карима Бензема. Форвард считается незаменимым игроком стартового состава, а тут на решающий матч "Реал" выходит практически без форвардов. В атаке расположились молодые Мариано и Винисиус.

Кике Сетьен тоже удивил оппонента оставив в резерве Антуана Гризмана. Такие стартовые расклады предполагали осторожное развитие событий. Так оно и случилось.

Первый тайм

Первый тайм прошел в целом при небольшом преимуществе "Барселоны". Команды старались не раскрываться, мяч подолгу разыгрывали в середине поля. Тем не менее, дважды опасность приходила к воротам хозяев с левого фланга. В одной из быстрых атак Месси выскочил на ворота "Реала" вместе с Артуром, но блестяще сыгравший Куртуа отразил "мертвый" мяч. Хозяева, получив такой знак, стали играть активнее. Примерно на тридцатой минуте судья принял довольно спорное решение не удалять игрока "Барселоны" за грубый фол. Это стало следствием активной игры хозяев. До перерыва острых моментов больше не было.

Второй тайм

"Реал" немного изменил манеру игры. Команда перестала высоко накрывать гостей прессингом. Игроки "Барсы" владели мячом, но без опасных моментов. Реал же начал давить. Сначала удар головой Иско вынес из пустых ворот Пике, но на 71 минуте великолепный удар Винисиуса попал в цель. Зидан построил хорошую оборону, поэтому удержать победный счет удалось. Хотя в последние минуты на поле шла игра без середины поля, атака на атаку. На последней минуте матча разящая контратака хозяев завершилась мощным ударом Диаса. 2-0 и "Реал" занимает первое место в чемпионате.

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