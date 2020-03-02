Футбольный обзор: Воскресные матчи в английской футбольной Премьер-лиге

22:51

В воскресенье, в первый день весны состоялись два матча очередного тура английской Премьер-лиги

Третий матч, в котором должны были померятся силами "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал", был перенесен из-за участия "Сити" в финальном матче за Кубок Англии. Кубок "Сити" выиграл, обыграв "Астон Виллу" в интереснейшем противостоянии.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед"

В гости к "Эвертону" "Манчестер Юнайтед" прибыл после эффектной домашней победы в Лиге Европы. Команда забила пять мячей "Брюгге" и прошла в следующий раунд состязания. Команда находилась на подъеме, а новичок Фернандеш оказался очень кстати в атакующих порядках команды. Гости надеялись на победу.

Матч начался с очередной ошибки вратаря Манчестера Давида Де Хэа. Испанец в этом сезоне совершенно непохож на себя, но выбить мяч на второй минуте матча прямо на ногу форварду Эвертона Кэлверт-Льюину - нужно было очень постараться. 1-0 и весь план на игру тренера МЮ Сульшера летит под откос. Но нужно отдать должное гостям. Они быстро собрались, сам вратарь уже исправился и спас после выхода автора гола один на один.

Манчестерцы начали обстрел ворот хозяев издали. Матич, Фернандеш, снова Матич. Наконец вратарь "Эвертона" Пикфорд дрогнул и пропустил дальний удар Фернандеша. Счет стал равным 1-1.

Главные события встречи развернулись в последние пять минут матча. ВАР отменил два гола. Сначала зря радовались гости, затем хозяева. Бдительный видео помощник находил мелкие нарушения. Итог - боевая ничья, которая не устроила обе команды.

"Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон"

Перед матчем Жозе Моуриньо испытывал большие проблемы с выбором состава. У него не осталось в строю форвардов, а в добавок основной вратарь Льорис получил травму. В итоге в атаку вышел Моура.

Проблем с составом у Волков не наблюдалось. Они находятся в хорошей форме, игра идет. Странно, но матч начался осторожно. Тем удивительнее был гол Бергевейна на 12-ой минуте. Он замкнул прострел с фланга. Для того, чтобы отыграться, Волкам хватило десять минут. К голу привела ошибка молодого защитника Танганги. Под конец тайма Алли совершил блистательный проход и вывел хозяев вперед.

После перерыва Волки взяли игру под контроль, и на 60 и 73 минутах огорчили "Тоттенхэм". Чтобы сравнять счет сил у команды Моуриньо не осталось. 2-3 волевая победа гостей.

источник: onlinebettingcodes.co.uk (по-английски)