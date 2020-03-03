У МОК — сутки на оправдания: подписи Родченкова признали подделкой

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Британские эксперты подтвердили фальшивость подписей информатора WADA Родченкова в его показаниях о том, что биатлонистки из России нарушали антидопинговые правила

Биатлонистки подали на Родченкова в суд и требуют компенсацию $30 млн — из-за слов химика их лишили олимпийских медалей.

Стоп-кадр из телепрограммы НТВ

Суд идет

Спортивный арбитражный суд (CAS) приступил к рассмотрению исков российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой к информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Девушки требуют от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории по $10 млн каждая за моральный ущерб.

Напомним, из-за показаний химика, бежавшего в 2016 году в США, Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017-м признал спортсменок виновными в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранил от Олимпийских игр и лишил серебряных медалей эстафеты Сочи-2014, а Вилухина потеряла также награду за второе место в спринте на той же Олимпиаде.

Родченков заявлял, что на бутылочках с анализами биатлонисток есть царапины, которые якобы свидетельствуют о вскрытии и подмене этих проб с «грязных» на «чистые».

По словам информатора, этот метод применялся так часто, что запасы «чистой» мочи Зайцевой к концу Олимпиады «почти истощились».

Все эти показания были изложены в 45-страничном докладе МОК о допинговых махинациях в Сочи, в котором организация мотивировала свои жесткие санкции в адрес Зайцевой, Вилухиной, Романовой, а также еще 40 российских спортсменов, выступавших на Играх-2014. Все они были пожизненно отстранены от Олимпиад и лишены наград Сочи.

Однако с поиском стопроцентных доказательств возникли проблемы.

«Подмена допинг-проб имела своей целью скрыть нарушение антидопингового законодательства. Настоящие анализы уничтожались. По этой причине добыть прямые объективные доказательства подмены невозможно», — говорилось в докладе МОК.

В течение 21 дня после решения о санкциях Зайцева, Вилухина, Романова и еще 36 отстраненных россиян подали жалобу в CAS.

После рассмотрения апелляций Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 атлетов, вернув им медали и сняв дисквалификацию. Причина — недостаток доказательств у Международного олимпийского комитета.

Еще в 11 случаях CAS оправдал россиян частично — снял пожизненный бан от Игр, но результаты Сочи-2014 все же аннулировал.

Однако дела Зайцевой, Вилухиной и Романовой тогда не были рассмотрены. Почему?

Дело в том, что на момент назначения санкций МОК они уже завершили карьеру, и CAS принял решение не изучать их апелляции в ускоренном порядке, как было с другими спортсменами, которые в случае оправдания имели шансы участвовать в Играх в Пхенчхане — 2018.

По этой причине дело трех биатлонисток затянулось, пока, наконец, в марте 2020-го не состоялись первые слушания, на которых громыхнула новостная бомба.

Подписи Родченкова — подделка?

Адвокат Алексей Панич заявил, что все подписи Родченкова на аффидевитах с ключевыми доказательствами по делу биатлонисток являются поддельными.

Аффидевиты — это письменные заявления свидетеля, который не мог явиться на заседание лично и дал показания на бумаге — под присягой и с заверением нотариуса. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории уже четыре года скрывается в США по программе защиты свидетелей, так что на слушания в Швейцарию, естественно, не приедет. Однако и его письменные показания теперь оказались под сомнением.

Защитник биатлонисток заявил, что о подделке подписей Родченкова свидетельствуют заключения не только российских, но и британских экспертов.

Поскольку в Москве осталось немало бумаг с оригинальным почерком беглого химика, сверить их с новыми подписями, должно быть, не составляло труда.

CAS уже обязал руководство Международного олимпийского комитета дать внятные объяснения по поводу фальшивых подписей информатора в крайне сжатые сроки — до 3 марта, когда слушания должны продолжиться.

«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», — сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

Также адвокат биатлонисток Панич сообщил на заседании, что большинство обвинений МОК в адрес его подзащитных были сняты еще на досудебной стадии — судя по всему, были признаны безосновательными.

Однако опровержение этих фактов заняло определенное время и силы у атлеток и их представителей, а также повлекло материальные затраты.

«Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально», — заявил Панич.

Наконец, адвокат отметил, что Всемирное антидопинговое агенство допустило множество нарушений при рассмотрении дел атлетов, вызвавших у него какие-либо подозрения.

«Никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура нарушает права человека на каждом шагу и сама не следует собственным правилам. Свои многочисленные ошибки WADA безнаказанно перекладывает на спортсменов, калеча человеческие судьбы. Необходимо вернуть в спорт выстраданную столетиями презумпцию невиновности как краеугольный принцип мирового права, защита прав человека важнее коммерческих интересов Всемирного агентства», — подытожил Панич.

Автор: Эльвира Ондар