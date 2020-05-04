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Спортсмен Станислав Зайнилов рассказал о своих впечатлениях от «Шугалея»

21:20 4.05.2020

Спортсмен Станислав Зайнилов рассказал о своих эмоциях после просмотра фильма «Шугалей».

На российском телевизионном канале НТВ состоялась премьера киноленты «Шугалей».

Кадр из фильма

Новинка киноиндустрии рассказывает историю российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Ученые уехали в североафриканскую страну для проведения социологического опроса. Однако не смогли довести работу до конца – их похитили члены бандформирования RADA в Триполи. Без всяких разъяснений и вопреки официальному разрешению на проведение исследования террористы закрыли россиян в тюрьме «Митига».

Фильм получил большой отклик от общественности спустя всего несколько дней после премьеры. Новинку киноиндустрии порекомендовал и мастер спорта по бодибилдингу Станислав Зайнилов. Своими впечатлениями от увиденного на экране он поделился в Instagram.

По его словам, работа Нейманда раскрыла правду о соотечественниках, незаконно попавших в ливийскую тюрьму. Это очень сильная кинолента с захватывающим сюжетом и прекрасной игрой Кирилла Полухина, отметил Зайнилов.

В данный момент активисты и дипломаты стараются добиться освобождения россиян из тюрьмы. В этом им может помочь фильм «Шугалей», снятый компанией «ТрииксМедиа». Известный актер Кирилл Полухин сыграл Максима Шугалея, а его переводчика Самера Суэйфана - Олег Абалян.

Кто не успел посмотреть кино на телеканале НТВ, в ближайшее время сможет найти его в Сети. «Шугалей» будет доступен в разных онлайн-кинотеатрах.
 

Темы: Актуально, Спорт
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