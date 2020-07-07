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Звезда американского футбола подписал контракт на рекордную сумму

11:35 7.07.2020
Патрик Махоумс
Скриншот с YouTube

Двадцатичетырехлетний футболист команды "Канзас-Сити", выступающей в НФЛ, Патрик Махоумс подписал рекордный контракт в истории профессионального спорта, пишет ВВС.

Футболист подписал с клубом контракт на 503 млн долларов на срок десять лет. Отмечается, что новое соглашение вступит в силу с 2021 года.

Таким образом Махоумс опередил американского бейсболиста Майка Траута, который в 2019 году подписал 12-летний контракт с клубом "Лос-Анджелес" на сумму 426,5 млн долларов. 

Патрик Махоумс выступает за "Канзас-Сити" с 2017 года. В текущем сезоне "Канзас-Сити" стал чемпионом Национальной футбольной лиги, победив в финале, Супербоуле, "Сан-Франциско". При этом Махоумс был признан самым ценным (MVP) игроком финального матча.

Темы: События в мире футбола, Футбол в мире
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