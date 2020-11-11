Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023
Девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри выбраны талисманами летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Представление талисманов Универсиады-2023 состоялось во вторник в эфире Первого канала в передаче "Вечерний Ургант". Отбор проходил в три этапа, окончательный выбор делало экспертное жюри.
"Впервые будет три талисмана. Прекрасная девушка — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Хитти ассоциируется со словом "малахит", который имеет к Уралу непосредственное отношение. Спортсмен-любитель - Ягги. Он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация есть с ягелем и мхом. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками", - приводит слова Матыцина РИА Новости.
Стоп-кадр из программы "Вечерний Ургант"
11 ноября талисманы Универсиады-2023 презентуют и в Екатеринбурге. Одновременно с презентацией, ровно за 1000 дней до Игр, произойдет пуск часов обратного отчета, установленных в Историческом сквере Екатеринбурга.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
самый приличный,остальное вообще ужас.
Маразм крепчает! Какие-то уродцы недоделанные. Девочка хитти - типа хитовая?, малахит там рядом не лежал. Олень какой-то кургузый, в дурной шапке клоун. А третий персонаж вообще помесь мыши с лягушкой. Какой это к черту соболёнок? Больше на мутанта похож.
Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023...
Пришельцы какие-то,зомби.
Лучше так:
девушка-олененок,олень-соболенок,и психобелка-утенок.Вот это по-настоящему "дико забавно"...
Огласите, пожалуйста, сколько денег из бюджета потрачено на создание этих трех мутантов с именами из японского хентай?
универсиады в проклятом ельцинграде?