Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023...

14:28 11.11.2020

Девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри выбраны талисманами летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Представление талисманов Универсиады-2023 состоялось во вторник в эфире Первого канала в передаче "Вечерний Ургант". Отбор проходил в три этапа, окончательный выбор делало экспертное жюри.

"Впервые будет три талисмана. Прекрасная девушка — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Хитти ассоциируется со словом "малахит", который имеет к Уралу непосредственное отношение. Спортсмен-любитель - Ягги. Он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация есть с ягелем и мхом. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками", - приводит слова Матыцина РИА Новости.

Стоп-кадр из программы "Вечерний Ургант"

11 ноября талисманы Универсиады-2023 презентуют и в Екатеринбурге. Одновременно с презентацией, ровно за 1000 дней до Игр, произойдет пуск часов обратного отчета, установленных в Историческом сквере Екатеринбурга.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.