Велотренажеры - в чем их польза, актуальность в сезон холодов и карантина

00:00 27.11.2020

Циклические виды спорта считаются одним из самых безопасных для "любителей", точнее, для их суставов

Повредить которые можно занимаясь, например, пробежками. Тем не менее, велосипед в большом городе сам по себе - не очень безопасно. Велотренажеры по большинству параметров превосходит велопрогулки. Особенно в условиях карантина, когда люди не очень склонны рассматривать красоты природы.

Велотренажеры с компьютером - полноценный фитнесс не выходя из дома

Во-первых, очевидно, что с велотренажера сложнее упасть. А еще никто не бросится под колеса - ни ребенок, ни очередная собака, ни просто подвыпивший мужичок. При занятиях на велотренажере можно не опасаться машин, за рулем которых сидят излишне творчески одаренные водители с альтернативными представлением о ПДД. А еще, занимаясь дома на велотренажере:

можно поддерживать форму, не тратя много времени на поездку в зал и денег на сам зал (при условии, что этот зал не закрыли);

можно тренироваться, занимаясь просмотром любимых шоу, сериала, на который постоянно не хватает времени или прослушивая аудиоуроки португальского языка, который так хотелось выучить просто "ради себя";

можно контролировать не только время занятий, но и нагрузку.

Даже бюджетные модели велотренажеров оснащены счетчиком километров, а значит тренироваться можно на постоянной основе. Что особенно важно для тех, кто хочет похудеть, а значит должен тренироваться постоянно увеличивая нагрузку.

Насколько легко дышится при занятиях на велотренажере

Дома никто не мешает создать такой микроклимат, какой хочется. В теории, тренажер вообще можно поставить на балкон и вдыхать тот же самый уличный воздух, что и при тренировке в городе.

Также при занятиях на велотренажере дома можно избегать нежелательных контактов с неприятными людьми, являющимися потенциальными разносчиками инфекции. Занятия на велотренажере дома, по необходимости, можно прекратить или возобновить в любой момент.

Можно устроить дополнительную тренировку, если появилась свободная минутка перед сном. Или, наоборот, если подъем оказался более ранним чем запланировано. Велотренажер занимает немного места. При этом, эффективность использования велотренажера - доказанный факт.

Он не только укрепляет ноги, ягодицы и формирует красивые бедра. Но и дает нагрузку на пресс и плечи. А также приводит в тонус сердечно-сосудистую систему. Что не может не сказаться на самочувствии. Побочным эффектом таких занятий является повышение устойчивости к вирусам.

В статье использованы материалы сайта gipersport.ru

