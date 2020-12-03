Сын Михаэля Шумахера дебютирует в «Формуле-1»

10:55 3.12.2020

Сын знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер дебютирует в чемпионате "Формула-1" в сезоне 2021 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление команды Haas, в состав которой вошел автогонщик.

"Я всегда верил в своб мечту! Потрясающее чувство, что в следующем году я стану пилотом Haas F1 Team! Я счастлив!" - прокомментировал Мик Шумахер.

Немецкий автогонщик Мик Шумахер выступит в "Формуле-1" в сезоне-2021. Это подтвердила команда Haas, которую будет представлять пилот.

Отмечается, что Мик Шумахер дебютирует в "Формуле-1" ровно через 30 лет после первой гонки его отца: Михаил Шумахер начал выступать в знаменитых гонках в 1991 году в команде Jordan, после чего был приглашен в Benetton, в составе которой он выиграл два первых чемпионских титула. Позже еще пять он завоевал в Ferrari.

21-летний Мик Шумахер стал чемпионом европейской "Формулы-3" в 2018 году, в 2019 году начал выступать в "Формуле-2", в настоящее время лидирует в этой серии.

Также в 2019 году он стал пилотом Академии пилотов Ferrari - команды, за которую долгие годы выступал его отец.

В Haas напарником младшего Шумахера станет россиянин Никита Мазепин.