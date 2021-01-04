Сеть фитнес-клубов Комета-Фио - идеальное решение для активных

04:16 4.01.2021

Комета - это сеть фитнес-клубов, предлагающая своим посетителям огромное количество услуг. На выбор представлено большое разнообразие бесплатных групповых занятий.

В залах находятся самые топовые тренажеры. Более подробно со стоимостью абонементов можно ознакомиться тут. В представленной ниже информации подробно описано функциональное и атмосферное обустройство фитнес клубов.

Оборудование фитнес-центра

Несмотря на доступные цены на годовой и месячные абонементы, посетитель получит здесь высокий уровень сервисного обслуживания. В тренажерный зал закупаются устройства от известных мировых производителей. Сотрудничество осуществляется в такими компаниями, которые производят спортивное оборудование для фитнес центров мирового уровня.

Вне зависимости от того, с какой целью человек приходит в тренажерный зал - выпустить пар или получить за короткий срок красивое тело, он добьется своей цели, причем с огромным удовольствием и комфортом. Особого внимания заслуживает широкий спектр групповых программ. Среди самых популярных из них можно отметить:

Yoga Class - для развития гибкости и подвижности суставов;

SuperPopa - сделает тело подтянутым и красивым;

SuperMan - специализированные функциональные тренировки для мужчин.

После тренировки в клубе можно отдохнуть, просто пообщаться. Кроме того, здесь регулярно проводятся ежегодные диджейские сеты. Во флагманском клубе есть возможность поиграть в PlayStation 4 PRO.

Бесплатные занятия

Главный флагманский клуб находится в самом центре столицы. Абонементы сюда приобретают все те, кто предпочитает темноту, комфорт и неоновый свет. Те, кто однажды посетил этот зал, не хотят выбирать никакие фитнес-центры, так как именно здесь они чувствуют себя, как на космическом корабле.

Особым преимуществом является то, что прежде чем оплатить месяц или год занятий, можно записаться на открытую тренировку. Это идеальная возможность понять, как работает центр, что предлагает. Обычно после бесплатного занятия в фитнес-центре сомнений о том, приобретать или нет здесь абонемент не возникает. Цены на посещение вполне доступные. Можно подобрать оптимальный вариант, опираясь на личные предпочтения и на личные финансовом возможности.

Клубы фитнес-центра расположены рядом с метро Пражская и Братиславская. Они находятся в торговых центрах и представляют собой настоящий оазис спорта среди ежедневных бытовых задач и проблем. Это спортивные клубы для тех, кто ценит свое время и деньги, во главу угла ставит получение положительной энергии и отличное самочувствие.