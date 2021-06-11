Фразу «Героям слава!» объявили официальным футбольным лозунгом Украины

Фото с сайта Pixabay.com

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола 11 июня утвердил единогласным решением новые футбольные символы страны. Об этом написал в своем Facebook ее глава Андрей Павелко.

Как заявил Павелко, теперь у украинской ассоциации будет два герба: малый в виде трезубца с надписью «Ukraine» и большой в виде карты страны с трезубцем в центре.

Кроме того, по его словам, официальными лозунгами стали фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые, уже много лет являются приветствием для украинских болельщиков на всех матчах сборной страны, подчеркнул Павелко.

6 июня глава исполнительного комитета представил новую форму игроков сборной Украины по футболу, в которой футболисты будут выступать на чемпионате Европы в июне-июле. На их футболках среди прочего изобразили контур карты Украины с изображением Крыма, Донецка и Луганска. Форму раскритиковали многие российские политики, а Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА из-за «политических мотивов» на футболках украинской команды.

10 июня УЕФА потребовал, чтобы Украина убрала «политический» лозунг с формы игроков — таковым признали только фразу «Героям слава!» Двойной лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!» активно использовали во время Майдана в 2014 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.06.2021, 17:45
    Гость: Реалло

    .....На каленни игроки будут ??
    Будет челомкать в поганое гузно Хозяина старикашку Бидона,так велено! :)

  2. 11.06.2021, 17:37
    Гость: Путник и Разгром

    Обожаю Украину. Слава без единого достижения, оптимизм при очевидных незавидных перспективах страны. А вы говорилось папуасы. У тех хоть природа и море.

  4. 11.06.2021, 16:19
    Гость: Слава Украине!

    Героям слава, и вечная память всем тем, кто жизнь свою отдал за Украину,защищая Украину от российского вторжения и оккупации !!!

  5. 11.06.2021, 16:18
    Гость: 123

    Ток, история иная___ " І НАСТАНЕ ЧАС , КОЛИ ОДИН СКАЖЕ - СЛАВА УКРАЇНІ ! ....І МІЛЬЙОНИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ - ГЕРОЯМ СЛАВА !!! "(СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА ) ....

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