Фразу «Героям слава!» объявили официальным футбольным лозунгом Украины

15:29 11.06.2021

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола 11 июня утвердил единогласным решением новые футбольные символы страны. Об этом написал в своем Facebook ее глава Андрей Павелко.

Как заявил Павелко, теперь у украинской ассоциации будет два герба: малый в виде трезубца с надписью «Ukraine» и большой в виде карты страны с трезубцем в центре.

Кроме того, по его словам, официальными лозунгами стали фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые, уже много лет являются приветствием для украинских болельщиков на всех матчах сборной страны, подчеркнул Павелко.

6 июня глава исполнительного комитета представил новую форму игроков сборной Украины по футболу, в которой футболисты будут выступать на чемпионате Европы в июне-июле. На их футболках среди прочего изобразили контур карты Украины с изображением Крыма, Донецка и Луганска. Форму раскритиковали многие российские политики, а Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА из-за «политических мотивов» на футболках украинской команды.

10 июня УЕФА потребовал, чтобы Украина убрала «политический» лозунг с формы игроков — таковым признали только фразу «Героям слава!» Двойной лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!» активно использовали во время Майдана в 2014 году.