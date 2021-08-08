Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с россиянкой
Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.
Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.
А замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Магучих — младший лейтенант вооруженных сил Украины.
"Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", — приводит ее слова РИА Новости.
По ее словам, неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".
"Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", — отметила Маляр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эти партизанские отряды в Западной Украине боролись до середины 50-х годов прошлого века. Предатели бывали, но жили они недолго ...
Радовалась лейтенант ВСУ, значит? Три украинца- это партизанский отряд с тремя предателями.
Прям в каждой бочке затычка.
Сталин был веселый и исподлобья не глядел. И не лысый был.
Прошу не банить!
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Майдан и госпереворот
Скакали все до страсти
Вот Крым ушёл, Донбас уйдёт
Бандеровцы у власти
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На Украине правят мракобесы
Бандеровцы - нацисты на подбор
Но избирают укры этих бесов
Подписан Украине приговор
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Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь РУИНА
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Александр из Берлина