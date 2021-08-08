Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с россиянкой

18:00 8.08.2021

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.

Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.

Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.

А замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Магучих — младший лейтенант вооруженных сил Украины.

"Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", — приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".

"Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", — отметила Маляр.