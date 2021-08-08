Украинскую спортсменку вызвали в Минобороны из-за фото с россиянкой

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась на Олимпиаде с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.

Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих — третьей. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.

Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook спортсменки.

А замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр напомнила, что Магучих — младший лейтенант вооруженных сил Украины.
"Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", — приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".

"Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", — отметила Маляр.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.08.2021, 22:11
    Гость: Кактотак

    Эти партизанские отряды в Западной Украине боролись до середины 50-х годов прошлого века. Предатели бывали, но жили они недолго ...

  2. 08.08.2021, 22:01
    Гость: Понятно

    Радовалась лейтенант ВСУ, значит? Три украинца- это партизанский отряд с тремя предателями.

  5. 08.08.2021, 21:50
    Гость: Русофобия - государственная политика Руины

    Прошу не банить!
    --
    Майдан и госпереворот
    Скакали все до страсти
    Вот Крым ушёл, Донбас уйдёт
    Бандеровцы у власти
    --
    На Украине правят мракобесы
    Бандеровцы - нацисты на подбор
    Но избирают укры этих бесов
    Подписан Украине приговор
    --
    Ще не вмерла Украина
    Но вот заложена в ней мина
    Майдан, коррупция, трясина
    Бандера встал из нафталина
    Народ болеет! Бесовщина!
    Все зомби как от героина
    Опутала всех паутина
    И нет страны, теперь РУИНА
    --
    Александр из Берлина

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