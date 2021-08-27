Коротко и по делу о киберспорте

17:27 27.08.2021

С каждым годом появляется все больше и больше компьютерных игр.

Также, неизменно популярным остается киберспорт. Однако, не все люди до сих пор понимает, что такое киберспорт, кто такие топовые игроки lol. В этой статье мы подробно разберемся в этих вопросах.

Киберспорт – это

Киберспорт – это, грубо говоря, виртуальный спорт, который заключается в прохождении турниров по прохождению компьютерных игры. Киберспорт может быть командным и индивидуальным. Тут все понятно и ясно и понятно: в первом случае, борется за лидерство команда с командами, во втором – каждый сам за себя.

Киберспорт развивается стремительно, хотя даже десять лет назад к нему относились крайне скептически, однако с появлением компанией Valve с TI 1, изменившая киберспортивную индустрию. Почему? Потому что приз за выигрыш составил один миллион долларов. Через пять лет, киберспорт получил звание официального спорта в России. Отличаются мировые киберспортсмены тем, что они ведут жизнь обычных людей, с ними каждый человек и фанат может пообщаться на стриминговых площадках.

Кто-то может подумать, что киберспорт – это просто. Они в корне ошибаются, ведь киберспортсмены проводят за компьютером по восемь-двенадцать часов в день для того, чтобы иметь возможность показать высокие результаты на мировых и международных турнирах.

Интересные факты про киберспорт

Как мы представляем собой геймера? Скорее всего, это мальчик-подросток в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, который перманентно сидит за компьютером и ведет асоциальную жизнь. Это ошибочный портрет, ведь на самом деле, среди американских киберспортсменов сорок пять процентов занимают женщины. Так же, по средним показателям, геймерами являются люди в возрасте тридцать четыре года.

Киберспортсмен – это

Под профессиональным киберспортсменом подразумевается человек, который играет и специализируется на одной из дисциплин киберспорта, занимающий выигрышные места в турнирах и чемпионатах. В основном, доход киберспорсменов зависит от выступлений на соревнованиях. Но, помимо этого, они получают зарплату, которая пропорциональна профессиональным умениям и опыту геймера. Киберспортсмен будет получать хорошие деньги, если они попадут в известную организацию. Так же стоит отметить, что киберспорт – это конкурентная среда, которая даже жестче, чем в классическом профессиональном спорте.

