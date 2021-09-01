Советский борец Вартан Саркисов: жизнь и спорт

17:15 1.09.2021

Спортсмен Вартан Саркисов прожил долгую жизнь, полную запоминающихся событий.

Он выступал на международных чемпионатах, Олимпийских играх, тренировал детей, в любом деле выкладывался по максимуму и стремился к победе. Саркисов не завоевал олимпийское золото, но вписал свое имя в историю отечественной школы греко-римской борьбы.

От отца к сыну

Родители Вартана Саркисова познакомились и поженились в Ереване. 14 апреля 1925 года у них родился первенец. Отец Георгий Ашотович всегда любил борьбу, изучал древнеармянский вид единоборства — кох, регулярно ездил на борцовские турниры и однажды взял с собой восьмилетнего сына. Мальчик побывал на IV чемпионате Советского Союза, который проходил в Минске, и влюбился в этот вид спорта.

Вартан был в шестом классе, когда его впервые отвели на тренировку. В 13 лет он перешел к другому спортивному наставнику Рубену Саакяну и вскоре стал одним из лучших в группе. Через полгода интенсивных занятий юноша завоевал свое первое золото на городском турнире. В 15 лет Вартан Саркисов стал призером окружного первенства.

Череду спортивных успехов прервала Великая Отечественная война. 16-летний подросток ушел на фронт, чтобы возводить понтонные мосты. В 1943-м погиб отец, а Вартан вернулся домой весной 1945 года.

Путь на Олимпиаду

Когда война закончилась, семья Саркисовых переехала в Москву. Молодой спортсмен возобновил занятия борьбой, работал с тренером Валерием Юнашевским. Борец быстро набрал спортивную форму, но первое его выступление на чемпионате СССР в Ростове-на-Дону в 1946 году закончилось поражением.

Вартан не опустил руки, а усилил тренировки, и уже в 1952 году вошел в состав сборной страны на Летних Олимпийских играх в Хельсинки, через год выступал на чемпионате мира в Италии. Тогда команда Советского Союза победила в общем зачете.

В 1956 году Саркисов защищал честь страны на Олимпиаде в Мельбурне, но домой уехал без медалей, потерпев поражение в первом круге соревнований.

Вскоре Вартан Саркисов ушел из большого спорта. Причиной стала серьезная травма ключицы и верхнего плечевого сустава. Три месяца он провел в больнице и во время лечения встретил свою будущую жену Елену Кравцову.

Тренерская работа и возвращение на малую родину

Вартан Георгиевич очень любил борьбу и не хотел обрывать с ней связь, поэтому поступил в Московский институт физической культуры. Окончив вуз в 1966 году, стал работать тренером. К тому времени у супругов родились двое сыновей Давид и Роберт.

Почти 20 лет Вартан тренировал начинающих борцов, воспитал нескольких чемпионов Москвы и Московской области.

В 1988 году Саркисовы по семейным обстоятельствам переехали в Армению, поселились в городе Дилижан. Дети остались в Москве и часто навещали родителей.

Выйдя на пенсию, Вартан Саркисов продолжал работать, но уже вахтером в школе, и всегда следил за событиями в мире греко-римской борьбы.

Вартана Георгиевича не стало в 2005 году, не выдержало больное сердце.