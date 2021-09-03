22:35 3.09.2021

Легкие, комфортные и удобные. Как выбрать кроссовки для бега?

Кроссовки для бега должны быть на один размер больше традиционной повседневной обуви. Это позволяет избежать усталости и болей в ногах. Правильная обувь из ассортимента https://estafeta.com.ua/c6-krossovki_dlya_bega защищает от травм, способствует правильному бегу и позволяет в полной мере получать удовольствие от него.

Кроссовки для мужчин и женщин

Основное отличие мужской обуви от женской — это ее форма. Женская обувь шире в средней части стопы и уже в области пятки. Мужская обувь больше и шире женской. Это связано с разницей в двигательных движениях и форме стоп. Женская обувь более гибкая и менее амортизирующая.

Кроссовки и тип стопы: супинация и пронация

При нейтральной стопе вес тела равномерно распределяется под воздействием контакта с землей. Полное движение — от пятки через стопу до пальцев ног — происходит по прямой линии. Иногда стопа касается земли во время бега и переносит вес тела на ее внутренний край — это признак пронации. Этот способ поглощать удары и является естественной реакцией стопы. Риск травмы возникает при нагрузке на внутреннюю часть стопы. В этом случае бегунам следует выбрать обувь со стабилизирующими вставками на внутренней стороне обуви. Они обеспечивают правильное положение стопы и защищают ее от чрезмерного наклона.

Однако часто бегун переносит вес тела на внешний край — это так называемая супинация. Стопа слишком жесткая, чтобы обеспечить надлежащую амортизацию во время бега. Обувь для таких бегунов — так называемые кроссовки мягкого типа, с высоким износом. Эти люди также могут бегать в обуви, рассчитанной на нейтральную стопу.

Какой размер обуви выбрать для бега?

Во время бега ваша ступня отекает и имеет тенденцию скользить вперед и назад, поэтому следует выбирать обувь большего размера. Чем больше расстояние спортсмен пробегает, тем сильнее будет опухать ступня. Для тренировок на дистанции 5-10 км хватит обуви на полразмера больше. Для марафонов и более длинных пробежек лучше выбирать обувь на размер больше.

Вес бегуна имеет значение

Людям весом более 90 кг следует носить обувь с хорошей амортизацией, которая ослабит нагрузку на позвоночник и суставы. В идеале межподошва обуви должна быть из прочного пенопласта. Такая обувь также должна иметь дополнительную амортизацию на подъеме и пятке.

Удобные кроссовки и бездорожье

Обувь для бега по твердым поверхностям, таким как бетон, тротуар или асфальт, имеет хорошую амортизацию и плоский рисунок подошвы. Благодаря этому стопа не устает и не подвергается травмам. Кроссовки для трейлраннинга, так называемая обувь для бега по бездорожью, отлично зарекомендует себя при беге по лесным тропинкам, полевым участкам или в горах. У них меньше защита от ударов, потому что мягкий грунт естественным образом смягчает ногу во время бега.