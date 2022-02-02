В Пекине начались первые соревнования зимней Олимпиады-2022

2 февраля началась программа зимней Олимпиады-2022 в Пекине, несмотря на то, что официальная церемония открытия состоится 4 февраля.

Первые соревнования прошли по керлингу в дабл-миксте. В первом раунде участвуют пары Китай - Швейцария, Норвегия - Чехия, Австралия - США и Великобритания - Швеция. Российские атлеты в этом виде программы не выступят, так как не прошли отборочный этап, сообщает «Телеканал 360».

В 14.30 (мск) в санном спорте начались тренировочные заезды группы А среди мужчин. В 16.15 пройдут заезды группы B, в которых будут участвовать российские спортсмены Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее в Пекине также стартовала церемония эстафеты олимпийского огня, которая продлится в течение трех дней. Огонь побывает в Чжанцзякоу, Яньцине, Летнем императорском дворце и на Великой Китайской стене. 4 февраля он будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.

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