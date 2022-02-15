Bellator 274: Грейси – Сторли. Анонс и прогноз на бой

В субботу, 19 февраля в Акасвилле, Коннектикут, на арене Mohegan Sun в рамках турнира Bellator ММА 274 Нейман Грейси (11-2) встретится с Логаном Сторли (12-1).

Оба бойца входят в топ-10 Bellator ММА в категории до 170 фунтов (полусредний вес).

Посмотреть бой Грейси - Сторли (Neiman Gracie - Logan Storley) BELLATOR MMA 274 можно на Оkko Спорт в прямом эфире, трансляция основного карда начнется 20 февраля в 9:00 по московскому времени. Онлайн-трансляция предварительных боев начнется на шесть часов раньше (в 03.00 воскресенья 20 февраля по московскому времени).

Нейману Грейси 33 года. Он происходит из прославленной семьи бразильских бойцов джиу-джитсу: является правнуком основателя династии Карлоса Грейси. После длительной беспроигрышной серии Нейман уступил Рори Макдональду в 2019 году, а затем Джейсону Джексону весной 2021 года.

18 сентября 2021 года в Сан-Хосе, Калифорния, Грейси провел свой первый технический нокаут: в бою с Марком Леммингером он прижал противника к ограждению и нанес шквал безответных ударов по голове. В результате рефери Джейсон Херцог остановить бой на 1:27 секунде. В настоящее время Нейман Грейси 4-й номер в рейтинге Bellator MMA в своей категории.

29-летний Логан Сторли родом из Вебстера, Южная Дакота. Он четырехкратный чемпион NCAA Division-I в Университете Миннесоты, обладатель ученой степени в области бизнеса и маркетинга. Он бывший боец в стиле фолк-стайл из Sanford MMA. Карьеру в BELLATOR MMA Сторли начал с серии из шести нокаутов, в целом имеет 11 побед, одно поражение (Ярослав Амосов в 2020 году). В своем последнем бою в Су-Фолс против Данте Широ на BELLATOR MMA 265 Логан Сторли одержал победу раздельным решением судей. Он занимает 5 строчку в рейтинге.

Прогноз на главный бой:

Противостояние разных стилей и примерно равных по силе бойцов обещает быть зрелищным. У Грейси преимущество в росте и габаритах, но изнуряющий стиль, Сторли ему явно неудобен. Большинство экспертов склоняются к победе бразильца, но у его противника также есть шансы победить по очкам.

Три боя BELLATOR MMA 274, которые также входят в основной кард:

  • российские бойцы в полусреднем весе Андрей Корешков (24–4) и Мухаммед Берхамов (14-0),
  • в легком весе ветеран Георгий Караханян (31-12-1) и Адам Пикколотти из Северной Калифорнии (12-4),
  • в супертяжелом весе Давион Франклин (4–0) и суринамский боец Саид Соума (8–2).
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