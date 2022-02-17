Бой Bellator 275 Мусаси – Вандерфорд 25 февраля

14:35 17.02.2022

25 февраля в Дублине (Ирландия) на 3Arena состоится титульный бой между Гегардом Мусаси (48 - 7) и Остином Вандерфордом (10 - 0).

25 февраля в Дублине на 3Arena в рамках Bellator ММА 275 состоится бой, который определит лучшего бойца в среднем весе. Гегард «Ловец Снов» Мусаси (48 - 7) будет защищать свой чемпионский пояс. Претендентом выступит ранее непобежденный Остин «Джентльмен» Вандерфорд (10 - 0).

Посмотреть титульный бой Мусаси - Вандерфорта (Mousasi vs Vanderford) BELLATOR MMA 275 можно на OKKO Спорт. Онлайн-трансляция начнется в ночь с пятницы на субботу 26.02. в 00:00 по московскому времени.

Гегард Мусаси – нидерландский боец армянского происхождения, действующий чемпион промоушена в среднем весе. Ему 36 лет. Он начал профессиональную карьеру в 2003 году, быстро вырос до топового уровня. Сначала он выиграл пояс британского промоушена Cage Warriors. Затем в 2008 году стал в среднем весе чемпионом Dream, в следующем году – чемпионом Strikeforce. Получив прозвище Dreamcatcher, Мусаси провел 57 боев, из которых 7 проиграл и 2 окончил вничью. Из 48 побед на счету Гегарда Мусаси – 27 нокаутов и 12 сабмишнов.

Остин Вандерфорд – американец, боец Bellator ММА, до сих пор не потерпевший поражений. Ему 31 год, рост 180 см вес 83,9 кг. В 2015 году Остин дебютировал в смешанных единоборствах как любитель: провел 4 боя за 2 года. В 2017 году он провел первый профессиональный бой (противник Соль Ренато, победа техническим нокаутом). Затем после серии из 6 побед Вандерфорд дебютировал на Bellator 215. В первом бое в промоушене Джентльмен победил противника (Коди Джонса) сабмишном на 5 минуте. Последний бой Остина Вандерфорда был против Фабиана Эдвардса 21 мая прошлого года (победа единогласным решением). Джентльмен известен тем, что женат на знаменитой Пейдж ВанЗант из UFC.

Прогноз на бой

Вандерфорт, несмотря на свою серию побед, не встречал до сих пор серьезного противника, такого как действующий чемпион. Эксперты однозначно прогнозируют победу Мусаси, который мощнее в физическом плане и гораздо опытнее. Гегард Мусаси имеет превосходство как отличный панчер, идеальный боец смешанного стиля с бэкграундом в кикбоксинге, дзюдо и других дисциплинах. Сильная сторона Вандерфорда – его джиу-джитсу, а слабая – его стойка. Наблюдатели считают, что Джентльмен будет стараться перевести бой в партер. Вряд ли это поможет, ведь 36-летний ветеран хорош и в удушающих, и в болевых приемах. С большой вероятностью Мусаси без проблем защитит титул. Сейчас ставки на победу чемпиона принимают с котировкой 1,4, а на победу претендента – 2,59.