«Король дрифта» Кэйичи Цучия станет главным героем Drift Expo 2026

Самый крупный дрифт-фестиваль Drift Expo состоится в Комплексе технических видов спорта ADM Raceway аэродрома Мячково в Раменском 6-7 июня 2026 года.

Из года в год Мячково превращается в место встречи для всех друзей и единомышленников, испытывающих страсть к дрифту. Две основные конфигурации трасс, будут доступны для свободных заездов.

Программа фестиваля Drift Expo в этом году насыщенна, как никогда: гостей ожидает множество увлекательных событий: заезды на радиоуправляемых машинках, аэро-такси, дрифт-такси по треку на крутых тачках, дрифт на трайках и возможность освоить мастерство в профессиональной школе дрифта. В зоне с магазинами будут представлены лучшие бренды, а в лаунж-зоне посетители фестиваля смогут немного отдышаться от драйва, насладиться вкусной едой и пообщаться с друзьями.

Звездный состав участников Drift Expo в 2026 году тоже невероятно порадует посетителей. Главная сенсация фестиваля: из Японии прибудет "король дрифта" Кэйичи Цучия, который является победителем множества чемпионатов и исполнитель одной из ролей в блокбастере "Тройной форсаж. Токийский дрифт". Визит многократного победителя множества престижных мировых чемпионатов стал возможен благодаря поддержке компании Takayama.

В мероприятии также примет участие прославленный российский автогонщик-дрифтер Аркадий Цареградцев - чемпион 2022 и 2025 годов, выступающий за команду LECAR Одержимые Мотоспорт. Подлинным украшением фестиваля станет и участие в нем Сергея Стилова - автомобильного блогера и дрифтера, чьи ролики вызывают неизменный ажиотаж у любителей скоростей. Популярный блогер, автор youtube-канала «Форсаж» - Антон Скрыпников также посетит мероприятие и примет участие в серии активностей, связанных с дрифтом, пообщается с поклонниками и поделится своим опытом в автомобильной культуре.

В рамках фестиваля состоится уникальный заезд Big Money Run — формат для тех, кто готов доказать: настоящему характеру не нужны доработки. Мощные серийные автомобили выйдут на профессиональную трассу, чтобы показать эффектный дымный дрифт в своём первозданном, заводском исполнении.

Кроме того, на Drift Expo будут выбраны топ-10 лучших автомобилей, а их владельцы получат оригинальные и полезные призы. Среди них — моторные масла от партнёров мероприятия Takayama, которые особенно оценят настоящие автолюбители.

Drift Expo ожидает в этом году свыше трехсот участников. Для просмотра заездов на фестивале подготовлены удобные комфортные трибуны. По вечерам на мероприятии гостей ждут зажигательные и запоминающиеся тусовки. На любой вкус будут представлены фуд-зоны, а также торговые зоны с мерчем фестиваля, где можно будет себе что-нибудь приобрести на память о столь грандиозном событии.

Участники мероприятий и соревнований могут зарегистрироваться на сайте driftexpo.ru. Дети до 10-ти лет проходят на фестиваль бесплатно вместе со взрослыми