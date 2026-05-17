Петербургский «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу

20:44 17.05.2026

Петербургский "Зенит" завоевал золото чемпионата России по футболу по итогам сезона-2025/26, сообщает "Интерфакс".

В заключительном туре петербургская команда со счетом 1:0 победила "Ростов" в Ростове-на-Дону и финишировала на первом месте в турнирной таблице. На 14-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев. На 73-й минуте в составе "Ростова" был удален Дмитрий Чистяков.

"Зенит" набрал 68 очков.

На втором месте разместился, отстав на 2 очка, "Краснодар". Победитель предыдущего чемпионата на своем поле взял верх над "Оренбургом" - 3:0. Голы забили Кевин Ленини (63-я минута), Джон Кордоба (63), Эдуард Сперцян (88).

"Зенит" стал чемпионом России в 11-й раз, что является рекордом. Предыдущее высшее достижение – 10 чемпионств – принадлежало московскому "Спартаку". В седьмой раз петербуржцев привел главный тренер Сергей Семак.