Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном

10:34 18.05.2026

Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.

Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе. Оно распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику, пишет РИА Новости.

Первыми соревнованиями для российских атлетов после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии.

В марте 2022-го Международная федерация гимнастики отстранила россиян и белорусов от турниров под своей эгидой из-за конфликта на Украине. Позднее организация смягчила санкции, разрешив спортсменам двух стран выступать в нейтральном статусе.