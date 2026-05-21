Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр будет выступать за команду Азербайджана, сообщает РИА Новости.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.