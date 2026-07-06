Норвегия выбила Бразилию с ЧМ и впервые вышла в четвертьфинал

09:05 6.07.2026

Сборная Норвегии стала одной из главных сенсаций чемпионата мира-2026, обыграв Бразилию в 1/8 финала со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль и отправивший пятикратных чемпионов мира домой.

Почти весь матч бразильцы безуспешно пытались взломать норвежскую оборону, а еще в первом тайме упустили отличный шанс выйти вперед: Бруно Гимарайнш не реализовал пенальти. Голкипер Норвегии Орьян Нюланд отразил удар и сохранил нули на табло. Для Бразилии это оказался первый незабитый пенальти на чемпионатах мира за последние 40 лет.

На 79-й минуте Холанд открыл счет после подачи Андреаса Шельдерупа, а уже на 90-й забил второй мяч дальним ударом. Бразилия смогла ответить лишь в добавленное время.

Для Норвегии этот успех стал историческим: команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

Бразилия, напротив, завершила турнир неожиданно рано. Впервые с 1990 года команда не смогла дойти даже до четвертьфинала. После игры Неймар дал понять, что этот матч мог стать для него последним в составе национальной команды. Reuters пишет, что форвард фактически объявил о завершении международной карьеры после вылета с турнира.

В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем пары Мексика — Англия. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и стал первым чемпионатом мира с участием 48 сборных.