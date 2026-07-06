Норвегия выбила Бразилию с ЧМ и впервые вышла в четвертьфинал

Сборная Норвегии стала одной из главных сенсаций чемпионата мира-2026, обыграв Бразилию в 1/8 финала со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль и отправивший пятикратных чемпионов мира домой.

Почти весь матч бразильцы безуспешно пытались взломать норвежскую оборону, а еще в первом тайме упустили отличный шанс выйти вперед: Бруно Гимарайнш не реализовал пенальти. Голкипер Норвегии Орьян Нюланд отразил удар и сохранил нули на табло. Для Бразилии это оказался первый незабитый пенальти на чемпионатах мира за последние 40 лет.

На 79-й минуте Холанд открыл счет после подачи Андреаса Шельдерупа, а уже на 90-й забил второй мяч дальним ударом. Бразилия смогла ответить лишь в добавленное время.

Для Норвегии этот успех стал историческим: команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. 

Бразилия, напротив, завершила турнир неожиданно рано. Впервые с 1990 года команда не смогла дойти даже до четвертьфинала. После игры Неймар дал понять, что этот матч мог стать для него последним в составе национальной команды. Reuters пишет, что форвард фактически объявил о завершении международной карьеры после вылета с турнира.

В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем пары Мексика — Англия. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и стал первым чемпионатом мира с участием 48 сборных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2026, 09:35
    Гость: Это не сенсация

    Это сила инерции . Все еще считают бразильцев супер. командой,это давно не так,
    "Гранды" устали,
    ...
    аргентинцы с трудом переиграли Зеленый мыс,вот где сенсация,наверное недооценили ,это бывает. Я ваще не знал,что есть такая страна-Зеленый мыс. Не,название знал,конечно,но думал что это так называется какая то картина Айвазовского.
    А они еще и в футбол играют,и неплохо.
    .
    Я ,к слову и предрек-норвежцы выиграют..где то 2:0.

    У них есть желание играть,есть детский азарт,+ необходимый уровень мастерства,-вот где большой % причин таких побед.
    Только наверное англичан загорелых не пройдут,у тех все ж класс повыше,
    .вот
    Марокко себя еще покажет,не удивлюсь,если финал будет
    Аргентина-Марокко.
    И марокканцы выиграют.

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