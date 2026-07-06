УЕФА обвинил ФИФА в переходе красной линии из-за решения по сборной США
УЕФА в своем заявлении назвал беспрецедентным, необъяснимым и неоправданным решение ФИФА заменить автоматическую дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна на испытательный срок перед матчем 1/8 финала чемпионата мира, пишет РБК.
В европейском футбольном органе признали, что иногда правила допускают толкования, но не в случае Балогуна.
В УЕФА отметили, что пункт регламента о минимальной автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков в аналогичной ситуации отбыли свои дисквалификации.
УЕФА заявил, что решение по Балогуну «перешло красную линию».
Балогун, лучший бомбардир сборной США, должен был пропустить 1/8 финала с Бельгией 7 июля из-за полученной в предыдущем матче красной карточки. Дисциплинарный комитет ФИФА заменил ему отстранение на годичный испытательный срок.
С этим решением не согласился Королевский футбольный союз Бельгии.
GiveMeSport и Guardian писали, что по поводу наказания Балогуна в ФИФА обращались из Белого дома.
Сначала в прессу просочились инсайды о том, что американский президент Дональд Трамп лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и настаивал на отмене дисквалификации, пишет Газет.RU.
А затем Трамп сам взял на себя ответственность за резонансное решение.
«Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость», — написал он в социальной сети Truth Social.
Комментарии читателей
в следующей серии
А может быть, по просьбе и чемпиона назначить? :-)
Правильно УЕФА все сказали.Сразу видно,что ФИФА полностью под колпаком у американцев.А не был бы американцем,то дисквалифицировали. УЕФА- уважение.
Кoманде, которая будет играть против Америки надо будет заявить - мы уходим в протест и отказываемся от игры с читерами. После этого американцы в большом футболе станут изгоями.