УЕФА обвинил ФИФА в переходе красной линии из-за решения по сборной США

УЕФА в своем заявлении назвал беспрецедентным, необъяснимым и неоправданным решение ФИФА заменить автоматическую дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна на испытательный срок перед матчем 1/8 финала чемпионата мира, пишет РБК.

В европейском футбольном органе признали, что иногда правила допускают толкования, но не в случае Балогуна.

В УЕФА отметили, что пункт регламента о минимальной автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков в аналогичной ситуации отбыли свои дисквалификации.

УЕФА заявил, что решение по Балогуну «перешло красную линию».

Балогун, лучший бомбардир сборной США, должен был пропустить 1/8 финала с Бельгией 7 июля из-за полученной в предыдущем матче красной карточки. Дисциплинарный комитет ФИФА заменил ему отстранение на годичный испытательный срок.

С этим решением не согласился Королевский футбольный союз Бельгии.

GiveMeSport и Guardian писали, что по поводу наказания Балогуна в ФИФА обращались из Белого дома. 

Сначала в прессу просочились инсайды о том, что американский президент Дональд Трамп лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и настаивал на отмене дисквалификации, пишет Газет.RU.

А затем Трамп сам взял на себя ответственность за резонансное решение.

«Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость», — написал он в социальной сети Truth Social.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.07.2026, 16:39
    Гость: Анна

    Правильно УЕФА все сказали.Сразу видно,что ФИФА полностью под колпаком у американцев.А не был бы американцем,то дисквалифицировали. УЕФА- уважение.

  4. 06.07.2026, 16:27
    Гость: Sergey

    Кoманде, которая будет играть против Америки надо будет заявить - мы уходим в протест и отказываемся от игры с читерами. После этого американцы в большом футболе станут изгоями.

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