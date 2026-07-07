Роналду расплакался после вылета Португалии с ЧМ-2026

09:14 7.07.2026

Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения сборной Португалии в матче против Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

Португальцы уступили Испании со счетом 0:1 и завершили выступление на ЧМ-2026. Единственный мяч в этой встрече уже в добавленное время забил Микель Мерино — на 90+1-й минуте. Для команды Роберто Мартинеса это означало конец турнира, а для Роналду — последний матч на чемпионатах мира.

Форвард был одним из самых заметных игроков своей команды и стал единственным футболистом Португалии, сумевшим попасть в створ ворот испанцев. На его счету — два удара в рамку, но спасти команду от вылета он не смог.

Еще до старта турнира Роналду говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним. На нынешнем мундиале он провел пять матчей и забил три мяча: оформил дубль в игре с Узбекистаном и реализовал пенальти в матче 1/16 финала против Хорватии.

На чемпионатах мира Роналду выступал с 2006 года. За это время он провел на турнире 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Лучшим результатом для Португалии с ним в составе осталось четвертое место на ЧМ-2006.

За свою карьеру Роналду собрал практически все главные индивидуальные и командные достижения. Он пять раз выигрывал «Золотой мяч», становился чемпионом Европы, дважды побеждал в Лиге наций и пять раз — в Лиге чемпионов. Кроме того, португалец остается одним из самых результативных футболистов в истории мирового футбола.

На клубном уровне Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», а с 2023 года играет за саудовский «Ан-Наср».