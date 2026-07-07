МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов

23:11 7.07.2026

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 г.», – цитируют заявление оргнаизации «Ведомости».

При этом из заявления следует, что восстановление ОКР возможно на определенных условиях.

«Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК при условии, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию НОК Украины. Кроме того, ОКР подтверждает, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.

Кроме того, отменены рекомендации МОК об участии российских атлетов в нейтральном статусе и о запрете на выступление в командных соревнованиях. Также снято вето на проведение международных турниров в России.

При этом МОК заявил, что не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников. Решение о демонстрации российского флага и гимна на Олимпийских играх организация «примет в подходящее время».