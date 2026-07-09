«Московская ЖАРА 2026» соберёт сильнейший состав сезона на кортах Москвы

16:22 9.07.2026

Турнир «Московская ЖАРА 2026» пройдет в сквош-клубе «Москва» 17-19 июля 2026 года.

Один из самых массовых турниров сезона соберет более 500 спортсменов из России, Турции, Беларуси, Казахстана, Франции, Ирана и Египта.

Соревнования развернутся одновременно на четырёх площадках столицы, что позволит принять рекордное число участников и охватить разные районы столицы. Помимо клуба «Москва», состязания пройдут в сквош-клубах: «DRIVE», «City Squash» и «Central Squash».

«Московская ЖАРА» сочетает профессиональный и любительский форматы в одном событии. В программе — категория PSA Satellite, входящая в международную серию PSA, а также любительские категории. Это делает турнир одновременно статусным спортивным событием и большим городским праздником сквоша. Во всех категориях применяется олимпийская система с розыгрышем всех мест; матчи играются до 11 очков. Формат обеспечивает высокий темп, зрелищность и минимизирует влияние случайных факторов.

В состав участников турнира войдут ведущие игроки с международным опытом и профессиональной подготовкой, что свидетельствует о высоком уровене российскогосквоша. Среди них — 4 чемпиона России в мужской категории: Владислав Титов, Макар Есин, Матвей Ячменьков и Алексей Маслов. Стоит отметить, что в этом сезоне предыдущие российские игроки регулярно выступают под эгидой PSA.

В женской сетке выступят одни из сильнейших представительниц российского сквоша: многократная чемпионка России (2011 и 2013 годы) Екатерина Марусан и мастер спорта по сквошу, члены сборной команды Москвы, победительница всероссийских соревнований Анастасия Волкова и Ксения Боркова, а также многолетний лидер сборной Санкт-Петербурга Александра Онегова.

Особый интерес представляет участие спортсменок из Турции и Ирана — Nurçin Baydoğan и Ailee Nayeri.

Хочется отметить большое количество молодых и перспективных спортсменов и спортсменок в основной сетке соревнований.

Например, Никиту Смирнова, победителя представительного турнира в Португалии в июне этого года.

Призовой фонд «Московской ЖАРЫ 2026» сформирован при поддержке меценатов российского сквоша. Победители и призёры категорий PSA Satellite среди мужчин и женщин награждаются денежными и ценными призами. Участники категорий B, C и Beginners получают ценные призы. Такой подход поддерживает спортсменов и способствует устойчивому развитию дисциплины.

— Сквош в России растёт быстрее, чем кто-либо ожидал ещё пять лет назад. «Московская ЖАРА» для нас — способ показать этот рост вживую: на одних кортах встречаются профессионалы мирового уровня и те, кто впервые взял ракетку этой весной. Именно так — когда новичок видит игру мастера в метре от себя — рождается большой спорт. Мы создавали наш клуб ради таких моментов, — рассказал основатель сквош-клуба «Москва» Иван Бородин.

Сквош-клуб «Москва» — современный спортивный комплекс, регулярно принимающий турниры федерального уровня и создающий профессиональную среду для игроков и зрителей. У клуба две площадки: ориентированная на спортивную подготовку на Шарикоподшипниковской (м. Дубровка) с турнирами каждые выходные и более камерная во Дворце тенниса в Лужниках. Сквош-клуб «Москва» входит в Ассоциацию сквош клубов (АСК), которая развивает сквош по всей стране, формирует рейтинговую систему и создаёт условия для устойчивого роста уровня спортсменов.

Сквош представляет собой динамичный ракеточный вид спорта, в котором игроки поочередно отбивают мяч ракеткой, направляя его в стену корта. Цель — ударить так, чтобы соперник не смог отбить мяч после отскока от стены. В 2023 году сквош был включен в программу Летних Олимпийских игр 2028 года.

«Московская ЖАРА» сочетает международный профессиональный уровень и открытость для игроков всех категорий. Российский сквош активно развивается: растет уровень подготовки игроков, расширяется турнирная система, спортсмены всё чаще выступают на международной арене. «Московская ЖАРА» отражает эту динамику и системную работу клубов, игроков и организаторов.