В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Аргентины и Испании

02:05 16.07.2026

Определились финалисты чемпионата мира 2026 года. Ими стали сборные Аргентины и Испании.

Аргентинцы в напряженном полуфинале переломили ход встречи с Англией (2:1), забив два мяча в концовке. Автором голевых передач у Аргентины стал Лионель Месси.

14 июля в другом полуфинале Испания уверенно обыграла Францию со счетом 2:0.

Финальный матч пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, начало — в 22:00 по московскому времени.

Бронзовые награды разыграют Франция и Англия в Майами в ночь на 19 июля (00:00 мск).