В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Аргентины и Испании

Определились финалисты чемпионата мира 2026 года. Ими стали сборные Аргентины и Испании.

Аргентинцы в напряженном полуфинале переломили ход встречи с Англией (2:1), забив два мяча в концовке. Автором голевых передач у Аргентины стал Лионель Месси. 

14 июля в другом полуфинале Испания уверенно обыграла Францию со счетом 2:0.

Финальный матч пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, начало — в 22:00 по московскому времени.

Бронзовые награды разыграют Франция и Англия в Майами в ночь на 19 июля (00:00 мск).

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